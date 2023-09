By

Leidykla Aniplex paskelbė apie naują stalo žaidimo stiliaus žaidimą pavadinimu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! skirtas Nintendo Switch. Šis žaidimas, kurį ketinama išleisti 2024 m., yra paremtas itin populiaria anime ir manga serija „Demon Slayer“. Tačiau šiuo metu jis bus prieinamas tik Japonijoje.

Demonų žudikas: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! seka pirmąją franšizės vaizdo žaidimų adaptaciją „Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles“, kuri pasirodė 2021 m., o „Nintendo Switch“ pasirodė 2022 m. Išsami informacija apie Mezase! Saikyou Taishi! šiuo metu yra ribotas, anonsas ir oficiali „Demon Slayer“ svetainė suteikia žvilgsnį į tai, ko žaidėjai gali tikėtis.

Skirtingai nuo ankstesnės kovinio žaidimo adaptacijos, Mezase! Saikyou Taishi! Panašu, kad daugiau dėmesio skiria stalo žaidimams panašiam potyriui, įkvėpimo semtis iš populiariosios Mario Party serijos. Nors konkreti žaidimo mechanika nebuvo atskleista, „Demon Slayer“ gerbėjai gali tikėtis įtraukiančios ir įtraukiančios patirties, panašios į gerai įvertintą kovinį žaidimą.

Nors vakarų leidimas nepatvirtintas, yra vilties, kad gerbėjai už Japonijos ribų taip pat turės galimybę mėgautis Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. „Demon Slayer“ entuziastai gali pasidalinti savo įspūdžiais ir žaidimo laukimu komentaruose.

