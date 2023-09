Revoliucinis proveržis duomenų saugojimo srityje: Cerabyte keramikos nanosluoksnių technologija

„Cerabyte“, perspektyvi Vokietijos saugyklos įmonė, ketina supurtyti 500 mlrd. USD vertės saugyklų rinką, naudodama novatorišką keraminių nanosluoksnių saugyklos sprendimą. Bendrovė teigia, kad jos naujoviškos technologijos sumažins duomenų centro saugojimo bendrąsias nuosavybės išlaidas (TCO) stulbinančiai 75%. Su būsimomis CeraMemory kasetėmis ir CeraTape Cerabyte planuoja pakeisti tankį, našumą, prieigos paradigmas ir patenkinti duomenų centrų sąnaudų ir tvarumo poreikius.

Cerabyte technologijos raktas slypi neorganiniuose nanosluoksniuose, pagamintuose iš keramikos, kurių storis yra tik 50-100 atomų. Padidinusi keraminių duomenų saugojimo technologiją nuo 100 nm iki 3 nm bitų, „Cerabyte“ tikisi padidinti duomenų tankį nuo gigabaitų kvadratiniame centimetre (GB/cm2) iki terabaitų kvadratiniame centimetre (TB/cm2). Numatoma, kad dėl šio mastelio bus sukurtos „CeraMemory“ kasetės, galinčios išsaugoti nuo 10 petabaitų (PB) iki 100 PB, ir „CeraTape“, kurios talpa yra iki 1 eksabaito (EB).

Norėdami įrašyti duomenis į CeraMemory, Cerabyte naudoja lazerio arba dalelių pluoštus, kurie struktūrizuoja duomenų matricas, panašias į QR kodus. Duomenis galima nuskaityti naudojant didelės skiriamosios gebos mikroskopinio vaizdo gavimo metodus arba elektronų pluošto mikroskopiją. Startuolis pabrėžia, kad dalelių pluoštai ir elektronų mikroskopija bus būtini tik esant didžiausiam tankiui jų planuose.

Be įspūdingų saugojimo talpų, „Cerabyte“ technologija taip pat pasižymi išskirtiniu našumu. Bendrovė teigia, kad jos technologija gali pasiekti gigabaitų per sekundę (GB/s) diapazoną skaitymo ir rašymo greičiu. Be to, šios technologijos apibūdinamos kaip mažos galios, žadančios efektyviai energiją.

Kitas puikus keramikos laikymo aspektas yra jos patvarumas ir ilgaamžiškumas. Cerabyte teigia, kad jo laikmena gali tarnauti daugiau nei 5,000 metų, net esant ekstremalioms temperatūroms nuo -273°C (-460°F) iki 300°C (570°F). Be to, CeraMemory yra atspari korozijai, rūgščiai, radioaktyviai aplinkai, taip pat elektromagnetinio impulso (EMP) trikdžiams.

„CeraMemory“ kasetės primena lakštus su keraminėmis dangomis, kurios, atidžiai apžiūrėjus, primena nano masto kvaziperforuotas korteles. Kalbant apie CeraTape, jis turi 5 µm storio pagrindą ir 10 nm storio keraminę dangą. Šios daugiasluoksnės juostos leis pasiekti TB/cm2 mastelio tankį.

„Cerabyte“ glaudžiai bendradarbiauja su pagrindiniais pramonės veikėjais susijusių technologijų ir gamybos segmentuose, toliau didindama savo patikimumą. Būsimas jų pristatymas 2023 m. saugojimo kūrėjų konferencijoje Fremonte, Kalifornijoje, yra labai laukiamas ir tikimasi, kad jame bus pateikta daugiau informacijos apie šią pažangiausią technologiją.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Cerabyte keraminė nanosluoksnių saugykla yra novatoriškas sprendimas, žadantis perversmą duomenų saugojimo pramonėje. Jei jų teiginiai pasitvirtins, ši technologija gali žymiai sumažinti išlaidas, padidinti duomenų tankį ir užtikrinti išskirtinį našumą bei ilgaamžiškumą.

