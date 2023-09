Kaip ištaisyti klaidos kodą 14515 Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 žaidėjai gali susidurti su klaidos kodu 14515, kuris gali neleisti jiems pasiekti kelių žaidėjų žaidimo. Ši klaida gali atsirasti atsitiktinai ir be įspėjimo. Paprastai tai pasirodo, kai žaidėjai bando pradėti piršlybą.

Klaidos kodo 14515 reikšmė yra ta, kad Modern Warfare 2 serveriai yra perkrauti. Taip atsitinka, kai per daug žaidėjų vienu metu bando pasiekti piršlybą, todėl piršlybų eilės tampa perpildytos. Tiksli perkrovos priežastis gali skirtis, pavyzdžiui, renginių metu arba naujo sezono pradžioje.

Deja, nėra galutinio sprendimo, kaip ištaisyti klaidos kodą 14515, nes tai yra serverio problema. Tačiau yra keletas veiksmų, kurių galite imtis norėdami išspręsti problemą. Pirma, patartina patikrinti MW2 Down Detector svetainę arba oficialų Call of Duty Twitter puslapį, ar nėra serverio būsenos atnaujinimų. Be to, stebint oficialų „Activision“ palaikymo kanalą galima gauti informacijos apie esamą serverio situaciją.

Daugeliu atvejų geriausia būti kantriems ir laukti, kol serverio apkrova sumažės. Dauguma žaidėjų mano, kad laikui bėgant problema išsisprendžia savaime. Tačiau jei norite patys išspręsti problemą, galite pabandyti atlikti šiuos veiksmus:

1. Išeikite ir paleiskite žaidimą iš naujo.

2. Perkraukite savo įrenginį.

3. Patikrinkite interneto ryšį.

4. Iš naujo nustatykite maršruto parinktuvą.

5. Vietoj „Wi-Fi“ naudokite laidinį ryšį.

6. Sureguliuokite ugniasienės arba antivirusinės programos nustatymus.

Kai kurie žaidėjai taip pat pasiūlė išplauti DNS arba iš naujo įdiegti žaidimą kaip galimus sprendimus, nors šie veiksmai gali būti nereikalingi šiai konkrečiai problemai spręsti.

Apibendrinant, klaidos kodas 14515 Call of Duty: Modern Warfare 2 rodo serverio perkrovą. Nors garantuoto pataisymo nėra, gauti informaciją apie serverio būsenos atnaujinimus ir būti kantriems paprastai yra geriausias būdas.

