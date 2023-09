Pranešama, kad parduodama pavarų dėžė, serija „Company Behind Borderlands“.

Remiantis pranešimais, JAV žaidimų bendrovė „Gearbox“, žinoma kaip „Borderlands“ serijos kūrimas, šiuo metu yra parduodama. „Gearbox“ patronuojanti įmonė „Embracer“ svarsto įvairius variantus, vienas iš jų – studijos pardavimas. Kelios trečiosios šalys jau parodė susidomėjimą įsigyti įmonę. Tačiau nei „Embracer“, nei „Gearbox“ nepateikė jokių oficialių komentarų šiuo klausimu.

Šios naujienos „Embracer“ ateina sudėtingu metu, nes šiuo metu vyksta didelis restruktūrizavimo procesas. Vykdant šį restruktūrizavimą, studija „Volition“, atsakinga už populiarią „Saints Row“ seriją, jau buvo uždaryta. Anksčiau šiais metais „Embracer“ paskelbė apie savo planus uždaryti studijas ir atšaukti žaidimus, kai žlugo 2 mlrd. USD vertės sandoris su Saudo Arabijos vyriausybės finansuojama įmone „Savvy Games Group“.

„Embracer Group“, patronuojanti įmonė, pastaraisiais metais įsigyja keletą žinomų studijų, įskaitant „Crystal Dynamics“, „Tomb Raider“ kūrėją. Pavarų dėžės įsigijimas buvo baigtas 2021 m. vasarį, įmonės vertė siekė iki 1.4 mlrd. „Gearbox“ neseniai išleido „Borderlands“ papildomus produktus „Tiny Tina's Wonderlands“ ir „New Tales from the Borderlands“. Šiais metais jie taip pat paskelbė sėkmingą grobikų šaudyklę „Remnant 2“. Be to, jie ketina paskelbti „Homeworld 3“ – mokslinės fantastikos realaus laiko strateginį žaidimą, kurį sukūrė „Blackbird Interactive“, 2024 m.

Bendrovė taip pat plečia savo veiklą už žaidimų pasaulio ribų, nes 2024 m. vasarą kino teatruose turėtų pasirodyti Eli Rotho režisuotas Borderlands filmas. Tai rodo, kad nepaisant dabartinių neaiškumų, susijusių su įmonės ateitimi, „Gearbox“ išlieka įsipareigojusi savo franšizei. aktyviai dirba prie naujų projektų.

Šaltiniai:

"Reuters"

IGN