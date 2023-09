„Blackstar“ pristato „HT Venue“ vamzdžių stiprintuvų MKIII seriją su „CabRig“ technologija

By

„Blackstar Amplification“ neseniai išleido trečiosios kartos savo „HT Venue“ vamzdinių stiprintuvų seriją, žinomą kaip MKIII. Šioje naujoje serijoje įdiegta „CabRig“ technologija, naudojama „St. James“ ir „Amped“ serijose, todėl tai yra universalus įrankis tiek studijai, tiek scenai. MKIII atnaujinimą galima įsigyti keliuose modeliuose, įskaitant 50 vatų HT Club ir 100 vatų HT Stage galvutes, 1 × 12 ir 2 × 12 kombinuotus stiprintuvus ir 40 vatų HT Club.

Viena iš pagrindinių MKIII stiprintuvų savybių yra CabRig technologija, leidžianti vartotojams reguliuoti garsiakalbių, korpuso, mikrofono ir kambario modeliavimo nustatymus. CabRig išvestys gali būti naudojamos budėjimo režimu, leidžiant tiesiogiai įrašyti į stalą arba DAW. Be to, šie stiprintuvai tiekiami su EL34 maitinimo vamzdeliais ir ECC83 pirminiais stiprintuvais, nors vartotojai, jei pageidauja, gali juos pakeisti į 6L6.

MKIII modeliuose taip pat yra perkurtas skaitmeninis aidėjimas su tamsos ir šviesos jungikliais, siūlantis skirtingus kambario ir plokštės stiliaus aidėjimo tonus. Priekiniame skydelyje yra daugybė valdiklių ir EQ parinkčių, skirtų skirtingiems žaidimo stiliams. „Blackstar“ ISF (Infinite Shape Feature) suteikia visuotinį EQ garsą, leidžiantį vartotojams perjungti JAV ir JK akcentus. Kiekvienas kanalas turi du koja perjungiamus režimus.

Be to, MKIII serijoje yra galios mažinimo jungiklis, leidžiantis vartotojams sumažinti stiprintuvų galią iki 10% maksimalios. Dėl to jie tinka įvairioms aplinkoms ir stiliams. MKIII stiprintuvai taip pat siūlo efektų kilpas, patobulintus XLR ir ausinių išėjimus bei galimybę naudoti Architect programinę įrangą giliems garso redagavimui.

Naująją HT Venue MKIII seriją galima iš anksto užsisakyti jau dabar. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite „Blackstar Amps“.

