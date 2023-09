Baldur's Gate 3: Paslėptas žaidimas per sceną dėl kritinio daikto praradimo

By

Baldur's Gate 3, labai lauktas RPG, sulaukė dėmesio dėl išskirtinio dėmesio detalėms. Žaidimo kūrėjai, Larian Studios, padarė daug pastangų, kad įtrauktų pasekmes žaidėjų veiksmams. Kaip to įrodymas, buvo aptiktas paslėptas žaidimas per sceną, nes vėlyvajame žaidime buvo prarastas svarbus siužeto elementas.

Paskutiniame Baldur's Gate 3 veiksme žaidėjai turi surinkti tris Netherstones, kad valdytų Absolute, patobulintą Mind Flayer hivemind. Nors nėra paskatos prarasti šiuos daiktus, žaidėjai turi galimybę juos išmesti arba palikti konteineriuose. Tačiau „Larian Studios“ užtikrino, kad žaidėjai negalėtų naudoti „metimo“ veiksmo „Netherstones“, neleisdami jiems lengvai jų atsikratyti.

„YouTube“ naudotojas, vardu BOB_BestOfBugs, rado šio apribojimo sprendimą. Įdėję Netherstone į konteinerį, pavyzdžiui, dėžę ar maišą, žaidėjai galėjo atsikratyti to konteinerio. Tačiau šis veiksmas gali baigtis žaidimu. Įdomu tai, kad žaidėjai pranešė, kad žaidimas baigėsi tik tada, kai pralaimėjo antrąjį Netherstone.

Tolesnis žaidimas per sceną yra įspūdingas pasekmių parodymas. Žaidėjo prizmės smegenų kompanionas Imperatorius baudžia juos už tai, kad atmetė savo šansą laimėti. Vėliau žaidėjas greitai perkeliamas į „Absolute“ ekstraplokštumą, kur jie ir jų partija paverčiami „Mind Flayers“. Po to seka žaidimas per ekraną su tekstu: „Tu pasidavei jai, dabar yra didžiojo dizaino dalis...“

Ši paslėpta scena demonstruoja sudėtingą dėmesį detalėms ir humoro jausmą, kuris išskiria Baldur's Gate 3 iš kitų RPG. Užuot tik neleidusi žaidėjams išmesti siužetui svarbių dalykų, Larian Studios sukūrė dinamišką atsaką į žaidėjų savęs sabotažą. Kyla klausimas, ar yra daugiau neatrastų scenų ir žaidimo perdavimų, ir kokių drąsių veiksmų žaidėjams teks imtis, kad jas atskleistų.

Apskritai, Baldur's Gate 3 paslėptas žaidimas per sceną pabrėžia žaidimo įsipareigojimą žaidėjų agentūrai ir jo atsidavimą sukurti tikrai įtraukiantį ir reaguojantį pasaulį.

