„Apple iCloud Keychain“ ir „Google Passkeys“ palyginimas: kuris yra geresnis?

Slaptažodžių valdymo pasaulyje išryškėjo du pagrindiniai varžovai: Apple iCloud Keychain ir Google Passkeys. Abu siūlo autentifikavimo be slaptažodžio metodus, kuriais siekiama supaprastinti vartotojo patirtį ir padidinti saugumą. Bet kuris iš jų geresnis? Pažiūrėkime atidžiau.

Apple iCloud Keychain yra funkcija, kurią Apple pristatė iOS 16 ir macOS 13. Ji leidžia vartotojams prisijungti prie programų ir svetainių nenaudojant slaptažodžių. Vietoj to, autentifikavimui naudojamas slaptažodis, saugomas jų įrenginyje ir apsaugotas Face ID arba Touch ID. „iCloud Keychain“ taip pat gali automatiškai užpildyti vartotojo informaciją prisijungiant prie svetainių ar programų. Prieigos raktai sinchronizuojami visuose įrenginiuose, kuriuose prisijungta naudojant vartotojo „Apple ID“, ir yra užšifruoti „iCloud Keychain“.

Kita vertus, „Google“ slaptažodžiai yra paprastos ir saugios slaptažodžių alternatyvos. Naudotojai gali prisijungti prie savo „Google“ paskyros naudodami veido nuskaitymą, piršto atspaudą arba įrenginio ekrano užraktą. Prieigos raktus galima bendrinti „Android“ ir „Chrome“ įrenginiuose naudojant „Google“ slaptažodžių tvarkyklę.

„Apple iCloud Keychain“ ir „Google Passkeys“ naudoja kriptografinius raktus, o ne slaptažodžius, užtikrindami saugesnę vartotojo patirtį ir apsaugodami nuo sukčiavimo ir įsilaužimo atakų. Jie naudojasi įrenginio ekrano užrakto mechanizmu, pvz., biometriniais jutikliais arba PIN kodu, kad patvirtintų naudotojo tapatybę. Be to, abu sinchronizuoja prieigos raktus įrenginiuose, susietuose su vartotojo paskyra.

Tačiau tarp jų yra keletas skirtumų. „Apple Passkeys“ yra pagrįsti pramonės standartu „WebAuthn“, o „Google“ slaptažodžiai naudoja patentuotą „WebAuthn“ plėtinį. Tai reiškia, kad kai kurios svetainės ir programos gali palaikyti „Apple Passkeys“, bet ne „Google“ slaptažodžius arba atvirkščiai. Be to, „Apple Passkeys“ leidžia vartotojams prisijungti naudojant QR kodą arba išorinį saugos raktą nesusietuose įrenginiuose, kurių negalima naudoti naudojant „Google Passkeys“.

Nors prieigos raktai siūlo paprastesnį ir saugesnį autentifikavimo būdą, vis dar yra tam tikrų problemų. Pasikliauti tik slaptažodžiais reiškia, kad jei technologijoje yra trikdžių, vartotojai gali būti užblokuoti iš savo paskyrų. Štai kodėl kai kurie vartotojai nori naudoti trečiųjų šalių slaptažodžių tvarkykles, kurios saugiai saugo ir generuoja sudėtingus slaptažodžius. Slaptažodžių tvarkyklės taip pat suteikia vartotojams patogumą įvesti slaptažodžius.

Apibendrinant galima pasakyti, kad pasirinkimas tarp Apple iCloud Keychain ir Google Passkeys priklauso nuo asmeninių pageidavimų ir techninio gyvenimo būdo. Vartotojai, kurie yra lojalūs Apple arba Google, gali pasirinkti pasirinkti atitinkamas parinktis. Tačiau tiems, kurie ieško daugiau funkcijų ir nori investuoti į slaptažodžių tvarkyklę, gali būti tinkamos trečiosios šalies parinktys.

