Nauji Apple iPhone Pro modeliai: kainos ir atnaujinimai

„Apple“ šįvakar pristatys naujus „iPhone Pro“ modelius, ir nors buvo daug nutekėjimų ir pranešimų, atskleidžiančių būsimus telefonus, viena paslaptis išlieka: kaina. Gandai rodo, kad JAV parduodamų modelių kainos kils, bet kaip dėl kainų Indijoje?

JAV „iPhone 14“ serijos kaina prasidėjo nuo 799 USD, o bazinis Indijos pirkėjų modelis buvo nustatytas nuo 79,900 15 rupijų. Tikimasi, kad ne Pro modelių kainos išliks tokios pat kaip ir pernai. Tačiau „iPhone 89,900 Plus“ numatoma kaina XNUMX XNUMX rupijų.

Dabar pakalbėkime apie „Pro“ modelius. Tikimasi, kad „iPhone 15 Pro“ kaina padidės 100 USD, o JAV gali prasidėti nuo 1099 USD. Indijoje, palyginti su praėjusių metų modeliu, gali būti mažiausiai 10,000 15 rupijų. Kalbant apie „iPhone 1299 Pro Max“, jo kaina gali padidėti dar labiau ir JAV gali siekti XNUMX USD, o Indijos pirkėjai pastebimai išaugo, palyginti su praėjusiais metais.

Standartiniai „iPhone 15“ modeliai turės keletą reikšmingų atnaujinimų. Pažįstamą įpjovą pakeis „Dynamic Island“, išplečiantis ekrano plotą ir sumažinantis rėmelius. Kalbama, kad pagrindinė kamera bus atnaujinta nuo 12 MP iki 48 MP, o įrenginiai bus maitinami A16 Bionic mikroschemų rinkiniu. Be to, tikimasi, kad tiek ne Pro, tiek Pro modeliai naudos C tipo USB prievadą, pakeisdami „Lightning“ laidą.

„Pro“ modeliai turės titano rėmą, kuris pakeis nerūdijantį plieną, todėl jų svoris bus mažesnis. „IPhone 15 Pro Max“ pristatys periskopo objektyvą, siūlantį 5x–6x optinį priartinimą. Abu „Pro“ modeliai taip pat persijungs į C tipo USB prievadus.

Svarbu pažymėti, kad šie kainų padidėjimo įverčiai yra pagrįsti gandais, todėl į juos reikėtų žiūrėti skeptiškai.

