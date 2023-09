„Apple Wonderlust“ renginys: ko tikėtis 2023 m. „Apple“ renginyje

By

„Apple“ ruošiasi savo labai lauktam kasmetiniam renginiui, kuris įvyks garsiajame Steve'o Jobso teatre Kalifornijoje. Nors konkrečios detalės tebėra paslaptys, technologijų entuziastai nekantriai laukia iPhone 15 serijos, naujausio Apple Watch ir galimų iOS programinės įrangos atnaujinimų pristatymo.

„Wonderlust“ pavadintas renginys turėtų prasidėti 12 m. rugsėjo 2023 d., 10 val. Indijos standartiniu laiku ir 30 val. Ramiojo vandenyno laiku. Apytiksliai 10 minučių trunkančiame renginyje bus iš anksto įrašyta „Apple“ generalinio direktoriaus Timo Cooko kalba.

Tiems, kurie nori būti šio reginio liudininkais, „Apple“ siūlo įvairias derinimo galimybes. „Apple TV“ abonentai gali patogiai stebėti renginį tiesiogiai savo įrenginiuose. Be to, „Apple“ transliuos įvykį savo oficialiame „YouTube“ puslapyje, užtikrindama prieinamumą žiūrovams be „Apple TV“. Interneto naršyklės vartotojai taip pat gali stebėti renginį apsilankę „Apple“ svetainėje.

Artėjant renginiui, sklando gandai, nurodantys galimus „Apple“ siurprizus. Vienas garsus gandas rodo, kad „iPhone 15 Pro“ gali būti lengvesnis, nes viduriniam rėmui vietoj plieno naudojamas 5 klasės titanas. Kita intriguojanti galimybė yra susijusi su Apple perėjimu nuo Lightning įkrovimo kabelio prie labiau paplitusio USB-C prievado, galbūt dėl ​​Europos Sąjungos reglamento, raginančio standartizuoti įkrovimo laidus.

Be naujų įtaisų, ekspertai prognozuoja, kad bus pristatytas „Apple Watch Ultra 2“ ir su USB-C suderinamas „AirPods Pro“ dėklas. Be to, laukiama galimų naujinimų būsimoje „iOS 17“.

Apple renginys visada yra svarbus momentas Apple entuziastams, suteikiantis galimybę pamatyti Apple novatoriškų pastangų kulminaciją.

Apibrėžimai:

– „iPhone 15“ serija: nauja „iPhone“ serija, kurią „Apple“ išleido 2023 m.

– Apple Watch Ultra 2: gandai apie dabartinės Apple išmaniųjų laikrodžių serijos įpėdinį.

– iOS 17: numatoma nauja „Apple“ mobiliosios operacinės sistemos versija.

