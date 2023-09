„Apple Arcade“: išsamus galimų žaidimų ir naujausių leidimų vadovas

By

„Apple Arcade“, prenumerata pagrįsta „Apple“ žaidimų paslauga, greitai išplėtė savo žaidimų biblioteką nuo pat jos paleidimo. Iš pradžių turėdama beveik 100 pavadinimų, o dabar daugiau nei 200 žaidimų, „Apple Arcade“ siūlo įvairų žaidimų pasirinkimą, skirtą „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“, „Mac“ ir „Apple TV“.

Norėdami ištirti ir atsisiųsti naujausius žaidimus, vartotojai gali eiti į „App Store“ skirtuką „Arcade“, slinkti žemyn iki apačios ir pasirinkti „Žiūrėti visus žaidimus“. Naujausi leidimai paprastai pateikiami puslapio viršuje.

Naujausias „Apple Arcade“ leidimas yra „My Talking Angela 2+“, populiarus „My Talking Tom“ franšizės kūrėjų virtualus augintinio žaidimas. Šiame žaidime žaidėjai padeda Andželai, madingai katei, išlikti užimtai savo namuose dideliame mieste ir užsiimti tokia veikla kaip šokiai, kepimas ir kovos menai.

Kitas naujausias papildymas yra Samba de Amigo: Party-To-Go, ritmo žaidimas, kuris iš pradžių buvo paleistas arkadose 1999 m. Žaidėjai gali jį papurtyti savo marakasais ir pasiekti 40 populiariausių įvairių žanrų dainų, įskaitant tokių atlikėjų kaip Lady Gaga ir kūrinius. PSY.

baigtumas. yra rankų darbo derinimo žaidimas su ribotais judesiais, kuris verčia žaidėjus mąstyti strategiškai ir sužaisti protingas rungtynes. Lipkite į pirmaujančiųjų sąrašus, atrakinkite specialias plyteles ir patobulinimus bei tyrinėkite įvairias temas klasikiniu režimu arba pasiklyskite muzikoje naudodami tempo režimą.

Kingdoms: Merge & Build siūlo unikalų merge-2 žaidimo ir karalystės kūrimo mechanikos derinį. Žaidėjai turi padėti princui Edvardui ir jo draugams atkurti karalystę, kurią sunaikino paslaptinga magiška galia. Leiskitės į magišką nuotykį, kupiną užduočių, ir atskleiskite karalystės žlugimo paslaptį.

Tai tik keli „Apple Arcade“ žaidimų pavyzdžiai. Kiti pavadinimai: Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon ir Bold Moves+.

Verta paminėti, kad Apple Arcade yra suderinamas su PS5 ir Xbox belaidžiais valdikliais, todėl žaidėjai gali mėgautis šiais žaidimais su pageidaujamu valdikliu.

„Apple Arcade“ ir toliau reguliariai prideda naujų žaidimų, o ateinančiais mėnesiais planuojami atnaujinimai ir leidimai. Tikimasi, kad vien rugsėjį bus daugiau nei 40 žaidimų atnaujinimų ir trys nauji leidimai.

Mėgaukitės įvairiu „Apple Arcade“ žaidimų asortimentu ir pasinerkite į jaudinantį žaidimų pasaulį „Apple“ įrenginiuose.

Šaltiniai:

– Apple Arcade žaidimai: Apple App Store