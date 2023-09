Pristatome iPhone 15 Pro ir Pro Max: kol kas galingiausi Apple iPhone

By

„Apple“ ką tik pristatė savo naujausius aukščiausios klasės išmaniuosius telefonus „iPhone 15 Pro“ ir „Pro Max“. Šie nauji modeliai, turintys daug funkcijų ir pasižymintys galingiausiu našumu bet kuriame išmaniajame telefone, padarys įspūdį.

„IPhone 15 Pro“ yra su 6.1 colio ekranu, o „Pro Max“ turi didesnį 6.7 colio ekraną. Abu modeliai maitinami A17 Pro lustu, kuris, kaip teigia „Apple“, pasižymi greitesniu veikimu nei bet kuris kitas rinkoje esantis išmanusis telefonas. Tikimasi, kad naudojant patobulintą GPU, šie įrenginiai suteiks aukštesnę žaidimų patirtį.

Vienas iš pastebimų pokyčių šiais metais yra USB-C prievadas, esantis telefono apačioje, pakeičiantis tradicinį „Lightning“ prievadą. „Apple“ giriasi, kad „iPhone 15 Pro“ turi 10 Gbps perdavimo greitį, todėl lengviau perkelti didelius failus, pvz., nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Naujieji „iPhone“ turi tvirtesnį titano korpusą, todėl jie yra atsparesni nei bet kada anksčiau. Jie būna keturių skirtingų spalvų: juoda, balta, mėlyna ir „natūrali“. „Apple“ taip pat pristatė „Action Button“, kuris pakeičia skambėjimo jungiklį kairėje telefono pusėje. Šį mygtuką galima pritaikyti įvairioms funkcijoms atlikti, pavyzdžiui, atidaryti fotoaparatą ar įjungti žibintuvėlį.

Kalbant apie fotografiją, „iPhone 15 Pro“ ir „Pro Max“ siūlo kol kas geriausius „Apple“ fotoaparatus. Įrengti septyni skirtingi objektyvai, įskaitant patobulintą 48 megapikselių kamerą, šie įrenginiai fiksuoja nuostabias nuotraukas, pagerindami našumą esant prastam apšvietimui ir sumažinę objektyvo blyksnius. Kamerose taip pat naudojamos „Apple“ AI sistemos, leidžiančios užfiksuoti visos raiškos HEIF nuotraukas, ir siūlo daugybę židinio nuotolių, kad būtų galima įvairiapusiškai fotografuoti. Be to, telefonai palaiko 4K60 ProRes vaizdo įrašų filmavimą ir netgi leidžia išorinę saugyklą per USB-C prievadą.

Nors baziniai „iPhone“ modeliai atnaujinami iš ankstesnių metų „Pro“ modelių, „iPhone 15 Pro“ ir „Pro Max“ veikia kaip „Apple“ novatoriškų idėjų išbandymo poligonas. Dėl savo galingo našumo, pažangių fotoaparato galimybių ir USB-C galimybės šie įrenginiai peržengia „iPhone“ galimybes.

Šaltiniai:

– Autorius: David Pierce

– Šaltinis: The Verge