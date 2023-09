By

2023 m. žaidimą keičiančios puslaidininkių pakavimo medžiagos: ko tikėtis technologijų pramonėje

Artėjant 2023 m., technologijų pramonė ruošiasi naujovių bangai, ypač puslaidininkinių pakavimo medžiagų srityje. Šios medžiagos, kurios yra labai svarbios elektroninių prietaisų veikimui ir patikimumui, yra pasirengusios atlikti reikšmingus pokyčius, kurie iš naujo apibrėžs pramonės kraštovaizdį.

Pirma, perėjimas prie mažesnių, galingesnių įrenginių skatina pažangių puslaidininkinių pakavimo medžiagų paklausą. Mažėjant prietaisų dydžiui, itin svarbu gaminti medžiagas, kurios gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir užtikrinti puikų elektrinį našumą. Silicis, tradicinė pasirinkta medžiaga, palaipsniui keičiamas tokiomis medžiagomis kaip galio nitridas (GaN) ir silicio karbidas (SiC). Šios medžiagos turi keletą pranašumų, palyginti su siliciu, įskaitant didesnį šilumos laidumą, didesnį galios tankį ir didesnį efektyvumą.

Be GaN ir SiC, pramonė taip pat tiria 2D medžiagų, tokių kaip grafenas, potencialą. Grafenas, vienas anglies atomų sluoksnis, išdėstytas šešiakampėje grotelėje, yra žinomas dėl savo išskirtinių elektrinių, šiluminių ir mechaninių savybių. Jo naudojimas puslaidininkių pakuotėse gali pakeisti pramonę ir sukurti itin plonus, lanksčius ir didelio našumo įrenginius.

Kitas 2023 m. laukiamas įvykis, keičiantis žaidimą, yra 3D pakavimo technologijų augimas. Tradiciniai 2D pakavimo metodai pasiekia savo fizines ribas ir negali patenkinti šiuolaikinių įrenginių reikalavimų. Kita vertus, 3D pakuotė yra perspektyvus sprendimas. Sudėjus lustus vertikaliai, 3D pakuotė užtikrina didesnį integravimo tankį, pagerina našumą ir sumažina energijos sąnaudas. Tikimasi, kad ši technologija atliks itin svarbų vaidmenį kuriant naujos kartos įrenginius – nuo ​​išmaniųjų telefonų ir nešiojamų prietaisų iki autonominių transporto priemonių ir dirbtinio intelekto sistemų.

Didėjantis elektrinių transporto priemonių (EV) ir atsinaujinančios energijos sistemų naudojimas yra dar vienas veiksnys, formuojantis puslaidininkinių pakavimo medžiagų ateitį. Šioms programoms reikalingi maitinimo įrenginiai, galintys veikti esant aukštai įtampai ir temperatūrai, todėl reikia naudoti pažangias medžiagas, tokias kaip SiC ir GaN. Tikimasi, kad elektromobilių ir atsinaujinančios energijos rinkų augimas paskatins šių medžiagų paklausą ir toliau skatins jų plėtrą ir pritaikymą.

Tačiau šie pasiekimai nėra be iššūkių. Perėjimas prie naujų medžiagų ir technologijų reikalauja didelių investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą, taip pat gamybos procesų pokyčius. Šių naujų medžiagų patikimumo ir ilgaamžiškumo užtikrinimas taip pat yra didelis rūpestis. Be to, pramonė turi spręsti problemas, susijusias su tiekimo grandinės saugumu ir tvarumu, atsižvelgiant į svarbų puslaidininkių vaidmenį pasaulio ekonomikoje ir vis didėjantį jų poveikio aplinkai tikrinimą.

Apibendrinant, 2023-ieji žada būti pagrindiniai puslaidininkinių pakavimo medžiagų metai. Perėjimas prie pažangių medžiagų, tokių kaip GaN, SiC ir grafenas, kartu su 3D pakavimo technologijų augimu ir didėjančia EV bei atsinaujinančios energijos sektorių paklausa, pradės naują inovacijų erą. Tačiau pramonė taip pat turi įveikti iššūkius, susijusius su šiais pokyčiais, nuo MTEP ir gamybos kliūčių iki tiekimo grandinės ir tvarumo problemų. Žvelgiant į ateitį, aišku viena: technologijų pramonės ateitis slypi puslaidininkinių pakavimo medžiagų raidoje.