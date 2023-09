„Microsoft“ bendradarbiauja su „Barclays“, kad pristatytų „Xbox Mastercard“.

By

„Microsoft“ paskelbė apie savo bendradarbiavimą su „Barclays“, siekdama pristatyti „Xbox Mastercard“ – naują kreditinę kortelę, specialiai sukurtą „Xbox“ vartotojams. Nors „Xbox Insiders“ ji bus prieinama tik rugsėjo 21 d., ji taps prieinama visiems JAV vartotojams iki 2024 m.

„Xbox Mastercard“ suteikia vartotojams galimybę užsidirbti taškų už „Xbox“ žaidimus ir priedus pagal jų pirkinius. Įvairios kategorijos suteiks pagreitintą uždarbį, pvz., 5x kortelių taškai už tinkamus produktus „Microsoft Store“, 3x kortelių taškai tinkamoms srautinio perdavimo paslaugoms, pvz., „Netflix“ ir „Disney+“, ir 3 kartus kortelių taškai už tinkamas maitinimo paslaugas, pvz., „Grubhub“ ir „DoorDash“. Už visus kitus kasdienius pirkinius klientai gaus 1x kortelės taškus.

Be to, kortelės nariai galės mėgautis keliomis privilegijomis, įskaitant 5,000 kortelės taškų (atitinka 50 USD vertę) po pirmojo pirkimo. Nauji nariai, be kitų privilegijų, gaus trijų mėnesių „Xbox Game Pass Ultimate“.

Norintieji gauti prieigą prie „Xbox Mastercard“ pirmiausia turi tapti „Xbox Insider“ programos dalimi. Kortelės prieinamumas „Insider“ nariams bus pristatytas bangomis per likusį 2023 m. laikotarpį. Nuo rugsėjo 21 d. vartotojai galės teikti paraiškas dėl kortelės.

„Xbox“ komanda pareiškė: „Žinome, kad žaidėjai yra suinteresuoti gauti daugiau naudos iš „Xbox“, o iš bendruomenės girdėjome atsiliepimų, kad jie nori daugiau būdų, kaip gauti naudos iš savo pirkinių... „Xbox Mastercard“ bus prieinama tik „Xbox Insiders“ 50 Jungtinių Valstijų prasidės rugsėjo 21 d., o visi Xbox žaidėjai 50 Jungtinių Valstijų bus prieinami 2024 m.

Ar planuojate įsigyti „Xbox Mastercard“? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.

