„Apple Stock“ susiduria su techniniais iššūkiais, esant rinkos neramumams

By

„Apple“ (AAPL) patyrė reikšmingą akcijų kainos nuosmukį, per pastarąsias dvi dienas nukritusi daugiau nei 6%, o tai žymi didžiausią nuosmukį iš eilės per 10 mėnesių. Dėl to nuo pirmadienio rinkos kapitalizacija buvo prarasta maždaug 200 mlrd. Akcijų kainos kritimas sutampa su pranešimais apie Kinijos pareigūnus, raginančius vyriausybės darbuotojus nebenaudoti „Apple“ telefonų. Tačiau dabartinė „Apple“ problema yra susijusi ne su jos produktais ar paslaugomis, o su akcijų diagrama.

Prieš mėnesį „Apple“ akcijos pasiekė visų laikų aukščiausią lygį, po kurio sekė staigus nuosmukis, kokio dar nebuvo matyti. Istorinės tendencijos rodo, kad „Apple“ akcijų silpnumas gali išlikti mažiausiai mėnesį. Nors antroje rugpjūčio pusėje akcijos pakilo, pastarasis nuosmukis panaikino didžiąją dalį šių prieaugių, todėl akcijos netoli kelių mėnesių žemiausio lygio.

Analitikai išreiškė neigiamą „Apple“ akcijų perspektyvą, ypač prieš „iPhone 15“ pristatymo renginį. Pastebėta, kad „Apple“ akcijos paprastai pakyla prieš tokius įvykius, bet po to patiria išpardavimą. Istoriniai keturių dešimtmečių duomenys rodo, kad rugsėjis yra sudėtingas mėnuo Apple akcijoms, o per 10 metų iš 12 pastarųjų akcijos davė neigiamą grąžą po iPhone pristatymo.

Nepaisant bendros mažėjimo tendencijos, verta paminėti, kad spalis istoriškai buvo stiprus mėnuo Apple akcijoms. Tačiau šie metai nuo šio modelio nukrypo. Be to, „Apple“ gynybinis elgesys rinkoje prisidėjo prie investuotojų susirūpinimo. Nors šiais metais akcijos pabrango 35%, jos nublanksta prieš kitų technologijų kompanijų, tokių kaip Nvidia (210%) ir Meta Platforms (150%), grąžą.

„Apple“ dabar tris ketvirčius iš eilės susiduria su mažėjančiu pajamų augimu per metus. Tai paskatino analitikus palyginti su IBM – kitu technologijų milžinu, kurio akcijų kaina sumažėjo po panašių finansinių rezultatų. Svarbiausia yra tai, kad „Apple“ turi sutelkti dėmesį į pajamų augimą, kad išlaikytų savo, kaip augančios įmonės, akcijų vertę.

Žvelgiant į ateitį, JPMorgan teigia, kad jei dabartinės tendencijos išliks, investuotojai gali parduoti Apple akcijas po iPhone renginio ir nukreipti savo investicijas į tokias įmones kaip Meta, Microsoft ir Nvidia, kurias JPMorgan analitikai laiko geriausiomis.

Šaltiniai: Yahoo Finance