„Apple“ praneša apie rudens įvykį: naujas „iPhone“ ir „iOS 17“ funkcijas

„Apple“ nustatė savo rudens renginio datą, kur tikimasi pristatyti naujus „iPhone“ ir naują „Apple Watch“. Be to, bus išleista ir naujausia „Apple“ operacinės sistemos versija „iOS 17“. „iOS 17“ buvo kuriama beta versijoje kelis mėnesius ir greičiausiai ją bus galima viešai atsisiųsti po rugsėjo 12 d.

Taigi, ko galime tikėtis iš „iOS 17“? Štai keletas pagrindinių funkcijų:

1. „Safari“ teksto į kalbą funkcija

„iOS 17“ pristato naują „Safari“ funkciją „Klausyti puslapio“. Bakstelėję mažąsias ir didžiąsias raides A šalia adreso juostos, vartotojai gali pasiekti meniu, leidžiantį Siri balsu perskaityti visą tinklalapį, įskaitant informaciją apie visas nuotraukas. Ši funkcija bus naudinga, kai naudotojai turi pilnus rankas arba neturi skaitymo akinių.

2. Skrydžio informacija tekstinėmis žinutėmis

Dalytis skrydžio informacija tampa lengviau naudojant iOS 17. Vartotojai gali tiesiog nusiųsti kam nors trumpąją žinutę su oro linijų bendrove ir skrydžio numeriu, kuris gali paspausti ir palaikyti pranešimą, kad pamatytų išsamią skrydžio informaciją, pvz., maršrutą, būseną (laiku ar atidėtas) ir bagažą. reikalauti atvykimo karuselės. Ši funkcija bus ypač naudinga tiems, kurie paimami oro uoste.

3. Naujos „Facetime“ funkcijos

„IOS 17“ prie „Facetime“ pridėta keletas naujų funkcijų. Jei į „Facetime“ skambutį neatsiliepiama, vartotojai gali palikti „Facetime“ balso paštą. Be to, pasirinkę skambutį į balso paštą, vartotojai galės matyti skambinančiojo šneka realiuoju laiku nuorašą. Tai leidžia vartotojams nuspręsti, ar jie nori atsiliepti į skambutį, ar palikti jį balso pašte, skambinančiajam to nežinant.

4. Supaprastintas dviejų faktorių autentifikavimo tekstų ištrynimas

„iOS 17“ leidžia lengviau valdyti dviejų veiksnių autentifikavimo tekstus. Šiuos kodus, kurie suteikia papildomą saugumo lygį prisijungiant prie paslaugų, dabar galima automatiškai ištrinti juos panaudojus. Įjungę parinktį „Išvalyti automatiškai“ skiltyje „Nustatymai“ > „Slaptažodžio parinktys“, vartotojai gali leisti, kad „Messages“ programa ištrintų šiuos kodus, kad gautieji būtų tvarkingi.

5. Budėjimo režimas „Netrukdykite“ paverčia elegantišku žadintuvu

„iOS 17“ pristato funkciją „Parengties režimas“. Kai vartotojai naktį įkrauna telefonus ir padeda juos į šoną, telefonas virsta elegantišku ir tinkinamu žadintuvu prie lovos. Naudotojai gali pridėti priminimus, akcijų kainas, naujienų antraštes ir informaciją apie bateriją, kad suasmenintų savo budėjimo režimo patirtį.

Atminkite, kad „iOS 17“ nebus suderinama su visais „iPhone“. Pažymėtina, kad „iPhone 8“, „8 Plus“ ir „iPhone X“ naujinimo negaus.

