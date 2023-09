Automobiliai yra galingesni nei bet kada: Tuned 911 Turbo S lenkia „Stock Porsche 918 Spyder“

By

Automobilių entuziastų pasaulyje galia yra karalius, o automobiliai šiandien yra galingesni nei bet kada. Naujausias to pavyzdys yra 911 Turbo S, trasoje esantis galiūnas, kuris patraukė antrinės rinkos derintojų, norinčių išgauti dar daugiau galios iš modelio, dėmesį. Pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip sureguliuotas 911 Turbo S lenktynėse vyksta priešpriešiais su „Porsche 918 Spyder“, ir pabrėžiama, kaip sumažėjo atotrūkis tarp dviejų automobilių.

Kalbant apie jėgos pavarą, 918 Spyder naudoja hibridinę sistemą. Jame sujungtas 4.6 litro atmosferinis V8 variklis su dviem elektros varikliais, po vieną ant kiekvienos ašies. Dėl šios sąrankos bendra galia yra 887 arklio galios ir 944 svarų pėdų sukimo momentas. Kita vertus, „911 Turbo S“ neturi elektrinio pagalbinio mechanizmo, tačiau jis gauna švelnų „ES Motor“ melodiją. Jo 3.8 litro vienodo šešių tūrio variklis su dviem turbokompresoriais išvysto 650 arklio galių ir 590 svarų pėdų sukimo momentą. Tačiau su patobulinimais, tokiais kaip nauji tarpiniai aušintuvai ir titano išmetimo komplektas, sureguliuotas 911 sukuria 888 arklio galias ir 737 svarų pėdų sukimo momentą.

Kitas veiksnys, turintis įtakos našumui, yra svoris. 911 Turbo S yra lengvesnis nei 918 Spyder, sveria 3,615 svarų, palyginti su hibrido 3,688 svarais. Abu automobiliai turi visų varančiųjų ratų sistemas, tačiau naudoja skirtingas pavarų dėžes. 918 yra su septynių greičių pavarų dėže, o 911 - aštuonių greičių PDK transmisija.

Drago lenktynės tarp šių dviejų „Porsche“ modelių atskleidžia įdomių rezultatų. 918 Spyder pirmauja pirmose lenktynėse, netikėtai pasivijo 911 ir finišo liniją kirto pirmasis. Tačiau per kitas tris lenktynes ​​„911 Turbo S“ užsitikrina pergalę, ketvirtį mylios lenktynes ​​įveikęs per 9.7 sekundės, o 918 – per 9.9 sekundės. 911 taip pat lenkia hibridinį hiperautomobilį riedėjimo lenktynėse ir netgi laimi stabdžių testą.

„Porsche 918 Spyder“ prieš dešimtmetį buvo laikomas pažangiausiu automobiliu, pasižyminčiu kvapą gniaužiančiu našumu ir aukšta kaina. Tačiau sureguliuotas 911 Turbo S dabar gali pranokti 918 už nedidelę kainą. Tai parodo nuolatinę automobilių technologijų pažangą ir įspūdingas antrinės rinkos derinimo galimybes.

