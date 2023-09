Įrodymais pagrįsta praktika ir programos „Negaliu laukti, kol išmoksiu“ raida

Cant Wait to Learn, „War Child“ skaitmeninio ugdymo programa, skirta vaikams, nukentėjusiems nuo konfliktų, visada buvo grindžiama moksliniais įrodymais. Tačiau, kad intervencija būtų laikoma tikrai „įrodymais pagrįsta“, ji turi atitikti tam tikrus kriterijus. Ugandoje atlikus didelio masto tyrimą, Can't Wait to Learn dabar atitiko šiuos kriterijus, o tai rodo įdomią programos raidą.

Įrodymais pagrįsta praktika – tai samprata, kad profesinė praktika, tokia kaip slauga, švietimas ar psichosocialinė pagalba vaikams, turi būti pagrįsta moksliniais įrodymais. Tai apima griežtų tyrimų procesų naudojimą siekiant įrodyti intervencijų poveikį, o ne pasikliauti tradicija, intuicija ar asmenine patirtimi. Pagalbos organizacijos turi būti pasirengusios prisiimti atsakomybę, siekdamos užtikrinti, kad jos nepadarytų daugiau žalos nei naudos.

Įrodymais pagrįstas metodas prasideda nuo intervencijų, kurių metu atliekami moksliniai tyrimai, pvz., galimybių vertinimai arba kontroliuojami bandymai. Šių tyrimų išvados yra naudojamos metodui pritaikyti ir tobulinti, jei jie yra neįtikinami arba netinkami. Jei rezultatai teigiami, intervencija pereina į kitą vertinimo etapą.

Negaliu laukti, kol išmoks, per pastaruosius 18 mėnesių Ugandoje buvo atliktas atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas. Tyrime dalyvavo 1507 vaikai iš 30 Isingiro rajono mokyklų. Pusė mokyklų įprastas anglų kalbos ir matematikos pamokas pakeitė į Cant Wait to Learn, kad būtų galima tiesiogiai palyginti jų efektyvumą. Tyrimo rezultatai, kurie netrukus bus paskelbti moksliniame žurnale, rodo, kad Can't Wait to Learn yra ne tik geresnis nei standartinis išsilavinimas, bet ir pranoksta daugumą EdTech programų, naudojamų panašioje aplinkoje.

Šis bandymas Ugandoje sutvirtina „Negaliu laukti, kol išmoks“ kaip visavertę įrodymais pagrįstą programą. Tai dalis 10 tyrimų, kuriuos „War Child“ atliko tokiose šalyse kaip Čadas, Jordanija, Libanas ir Sudanas nuo programos pradžios, rinkinio. Sudane atliktas tyrimas atskleidė, kad vaikai beveik dvigubai patobulino matematiką ir beveik tris kartus daugiau skaitymo, palyginti su vyriausybės mokymosi programa, skirta nemokantiems mokyklos vaikams.

Šis Ugandoje vykstantis etapas žymi „Can't Wait to Learn“ kelionės pradžią. Vadovaujantis lokalizavimo principu, programos įgyvendinimas perduotas vietos savivaldybei. Dalindamasi, kas veikia, o kas ne, per mokslinius tyrimus, Can't Wait to Learn siekia skatinti prasmingą pažangą teikiant nemokamą, teisingą ir kokybišką išsilavinimą visiems konfliktų paveiktiems vaikams.

„Negaliu laukti, kol išmoks“ iš pradžių buvo sukurta Sudane 2012 m., o nuo to laiko buvo išbandyta ir įdiegta įvairiose šalyse. Iki šiol ji pasiekė apie 100,000 XNUMX vaikų, o ateities augimo perspektyvos yra daug žadančios.

Šaltiniai:

– Nekantrauju išmokti – „War Child“ skaitmeninio ugdymo programa vaikams, nukentėjusiems nuo konfliktų

– Markas Jordansas, pasaulinės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos ir karo vaikų profesorius, tyrimų ir plėtros direktorius

– Jasmine Turner, „Negaliu laukti, kol išmoks“ tyrimo vadovas