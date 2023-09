„Apple Stock“ smunka, Kinijos pareigūnams uždraudus „iPhone“ įrenginius darbe

By

„Apple“ (AAPL) akcijos anksčiau šią savaitę gerokai sumažėjo – daugiau nei 6 proc., nes centrinės valdžios institucijose Kinijoje buvo uždrausta įsigyti „iPhone“. Naujo aukščiausios klasės „Huawei“ telefono išleidimas taip pat padidino „Apple“ spaudimą, o tai sutapo su artėjančiu naujojo „iPhone 15“ pristatymu.

Nepaisant šių antraštių, Morgan Stanley analitikas Erikas Woodringas mano, kad poveikis bus minimalus. Woodring teigia, kad rinkos reakcija pervertina galimą Kinijos antraščių reikšmę ir kad akcijų nuosmukis yra perdėtas.

Net ir esant blogiausiam scenarijui, Morgan Stanley prognozuoja, kad Apple prarastų tik apie 4% pajamų ir 3% pelno vienai akcijai. Woodring mano, kad galimybė prarasti 70% iPhone siuntų į Kiniją yra labai mažai tikėtina.

Be to, JPMorgan analizė rodo, kad Apple per pastaruosius kelerius metus nuolat didino savo rinkos dalį Kinijoje ir iki 20 m. pirmojo ketvirčio užėmė apie 2023 % Kinijos rinkos. Tačiau JPMorgan analitikas Samik Chatterjee teigia, kad pastaruoju metu taikomi iPhone apribojimai. vyriausybės darbuotojų nuosavybė ir naujasis „Huawei“ telefonas gali kelti iššūkių „Apple“ išlaikyti savo akcijų padidėjimą Kinijoje.

„Apple“ akcijų rezultatai buvo diskusijų tema, o susirūpinimas dėl pervertinimo kilo po to, kai bendrovė rugpjūčio pradžioje nepraleido lūkesčių dėl „iPhone“ pardavimų ir pranešė apie pajamų sumažėjimą. Būsimas „iPhone 15“ pristatymas laikomas itin svarbiu „Apple“ akcijų kainai, o investuotojų lūkesčiai, kuriuos bendrovė turi pranokti, yra žemi.

Nors analitikai nenumato reikšmingų „iPhone 15“ atnaujinimų, „Apple“ vis tiek gali gauti naudos iš naudotojų, kurie atnaujins esamus „iPhone“. „JPMorgan“ apskaičiavo, kad „Apple“ nuo rugsėjo iki metų pabaigos parduos 218 mln. „iPhone“ telefonų, ty šiek tiek mažiau nei pernai.

Apskritai, nepaisant pastarojo meto iššūkių Kinijoje ir artėjančio „iPhone“ pristatymo, analitikai mano, kad „Apple“ akcijų nuosmukis yra per didelis, o bendrovė turi potencialą tiek vieneto, tiek vidutinės pardavimo kainos augimui.

