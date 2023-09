Virginia Spirits Board pradeda skaitmeninių pasų programą

By

Virginia Spirits Board neseniai pristatė naują skaitmeninio paso programą, kuri leidžia vartotojams ištirti daugiau nei 30 distiliavimo gamyklų visoje valstijoje. Programa, žinoma kaip Virdžinijos dvasių pasas, yra prieinama 21 metų ir vyresniems asmenims ir suteikia prieigą prie išskirtinių pasiūlymų ir nuolaidų.

Užsiregistravę į nemokamą pasų programą, dalyviai gali kaupti taškus registruodamiesi įvairiose distiliavimo gamyklose. Šiuos taškus galima išpirkti už įdomius prizus, įskaitant bilietus į Virginia Spirits Expo ir loterijas, skirtas pabėgimams ir unikaliems potyriams.

Pasų programa vykdoma iki 31 m. rugpjūčio 2024 d., suteikiant pakankamai laiko dalyviams aplankyti ir mėgautis įvairiomis Virdžinijos distiliavimo gamyklomis. Rugsėjis taip pat buvo paskelbtas Virdžinijos dvasių mėnesiu, todėl tai puikus laikas pradėti tyrinėti įvairią ir gyvybingą dvasių sceną valstijoje.

Be esamų spirito varyklų, tikimasi, kad prie programos prisijungs ir daugiau, o tai suteiks dalyviams dar daugiau galimybių atrakinti specialius pasiūlymus ir atrasti naujų spiritinių gėrimų. Kai kurios šiuo metu programoje dalyvaujančios distiliavimo gamyklos yra Deep Creek Distilling, Ironclad Distillery Co., Beach Vodka, Waterman Spirits, Chesapeake Bay Distillery, Tarnished Truth Distillery Co., 8 Shires Coloniale Distillery ir Copper Fox Distillery.

Norėdami pradėti naudotis Virginia Spirits Passport, vartotojai gali apsilankyti oficialioje svetainėje virginiaspirits.org/passport. Čia jie gali užsiregistruoti programoje ir pradėti kelionę po Virdžinijos dvasių pasaulį.

