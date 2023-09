„Unity“ skelbia naujus mokesčius už žaidimų diegimą naudojant „Unity Engine“.

By

„Unity“, pirmaujanti žaidimų kūrimo platforma, neseniai paskelbė, kad taikys naują mokestį už kiekvieną žaidimą, įdiegtą naudojant „Unity Engine“. Šis mokestis, žinomas kaip „Unity Runtime Fee“, bus taikomas žaidimams, kurie per pastaruosius metus viršijo tam tikrą pajamų slenkstį ir įdiegimų visą gyvenimą skaičių.

Konkrečios ribos ir mokesčiai skiriasi priklausomai nuo kūrėjo turimos „Unity“ prenumeratos tipo. „Unity Personal“ ir „Unity Plus“ naudotojų pajamų riba yra 200,000 200,000 USD per metus, o įdiegimų skaičius yra 1 1. Kita vertus, „Unity Pro“ ir „Unity Enterprise“ paskyros turi didesnę ribą – XNUMX mln. USD pajamų per metus ir XNUMX mln. įdiegimų per visą gyvenimą.

Mokesčiai už šių slenksčių viršijimą taip pat skiriasi kiekvienam abonemento tipui. „Unity Personal“ kūrėjai turės sumokėti 0.20 USD už kiekvieną įdiegimą, viršijantį slenkstį, o „Unity Enterprise“ paskyros moka tik 0.01 USD už kiekvieną įdiegimą, viršijantį 2 mln. Kūrėjai besivystančiose rinkose gauna mažesnius mokesčius: „Unity Personal“ paskyrose už įdiegimą mokama 0.02 USD, o „Enterprise“ paskyrose – 0.005 USD už diegimą.

Pažymėtina, kad šie mokesčiai taip pat bus taikomi esamiems „Unity“ sukurtiems žaidimams, jei jie atitiks pajamų ir įdiegimų skaičiaus slenksčius. Svarbu paminėti, kad Unity Runtime Fee netaikomas ne žaidimų programoms.

„Unity“ šio mokesčio įgyvendinimą pateisina pabrėždama, kad kiekvieną kartą atsisiunčiant žaidimą taip pat įdiegiamas „Unity Runtime“. Bendrovė mano, kad diegimu pagrįstas mokestis išsaugo kūrėjams finansinę naudą iš žaidėjų įsitraukimo, kitaip nei taikant pajamų pasidalijimo modelį.

Be šių pakeitimų, „Unity“ paskelbė nutraukianti „Unity Plus“ prenumeratos pakopą. Esamiems „Plus“ abonentams bus suteikta galimybė metams atnaujinti „Unity Pro“ už „Plus“ kainą.

„Unity Engine“, žinomas dėl savo universalių ir galingų žaidimų kūrimo galimybių, gali pasigirti milijardais atsisiuntimų kas mėnesį. Šia nauja mokesčių struktūra siekiama palaikyti nuolatinį žaidimų kūrėjų augimą ir tobulėjimą išlaikant Unity ekosistemos vientisumą.

