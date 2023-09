Jutiklinis ekranas iMac G3: nepaprasta keistenybė

By

Naujausiame Michaelo MJD vaizdo įraše padarytas įspūdingas atradimas – 3 m. sukurtas lietimui jautrus ekranas „iMac G1999“, kuris ne tik reaguoja į prisilietimą, bet ir į prisilietimą. Šį radinį dar labiau intriguoja iMac šone esantis lipdukas, nurodantis, kad tai „Elo“, oficialaus „Apple“ produktų pridėtinės vertės perpardavėjo, „inžinerinis prototipas“.

Prieš 3 metus išleistas „iMac G25“ daugeliu atžvilgių buvo novatoriškas įrenginys. Dėl skaidraus plastiko, supaprastintos formos ir drąsių dizaino pasirinkimų jis tapo stiliaus ikona ir sustiprino „Apple“ poziciją technologijų pasaulyje. Tai taip pat paskatino skaidraus dizaino tendenciją. „Elo“, įmonė, kuri specializuojasi jutiklinių ekranų gamyboje, kai kuriuos „iMac“ pavertė jutiklinio ekrano kioskais, o „Apple“ patvirtino kaip pridėtinės vertės perpardavėją.

Elo jutiklinio ekrano technologija apėmė dviejų keitiklių montavimą ant standartinio CRT ekrano, leidžiantį įvesti liečiamą įvestį. Suardydama akustines bangas, technologija galėtų nustatyti X/Y koordinates ir net prisilietimo slėgio gylį. Ekrano gale įdiegta valdiklio plokštė apdorojo šią informaciją ir prijungta prie kompiuterio per vidinį laidą.

Nors Michaelas MJD yra sužavėtas šiomis technologijomis, jam atrodo, kad pagrindinė MacOS 8.6 sąsaja nėra ideali jutikliniam naudojimui. Dėl mažų darbalaukio valdiklių ir pelės taikinių sunku tiksliai naršyti. Jei šis jutiklinis ekranas „iMac“ būtų išleistas komerciškai, greičiausiai jame būtų pritaikyta programinė įranga su didesniais jutikliniais mygtukais.

Trečiųjų šalių jutiklinio ekrano konversijų per pridėtinės vertės perpardavėjus koncepcija yra praeitis. Dabartinė „Apple“ VAR programa daugiau dėmesio skiria su programine įranga susijusioms paslaugoms ir įmonės IT palaikymui. Jutiklinis ekranas iMac G3 yra nepaprasta keistenybė, pavyzdys to, kas galėjo būti.

šaltinis:

– Michaelo MJD vaizdo įrašas „YouTube“.