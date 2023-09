Naujas varžovas išmaniojo telefono žaidime: „Nieko telefonas“ 2

Pasaulyje, kuriame dominuoja „iPhone“ ir „Android“, Londone įsikūrusi bendrovė „Nothing“ įžengė į išmaniųjų telefonų rinką su savo naujovišku „Nothing Phone 2“. Sukurtas kaip mažiau blaškantis tradicinių išmaniųjų telefonų alternatyva, „Nothing Phone 2“ siūlo unikalią vartotojo patirtį.

Kaip aistringas iPhone naudotojas 16 metų, nusprendžiau pailsėti nuo savo įprasto įrenginio ir išbandyti Nothing Phone 2 per 2 savaičių kelionę po Europą. Nepaisant to, kad pradinis mano tekstų koregavimas tapo žalias, sužinojau, kad galėčiau išgyventi be savo mylimo iPhone.

„Apple“ „iPhone“ buvo išmaniųjų telefonų technologijos pavyzdys, tačiau su kiekvienu nauju išleidimu pokyčiai tapo mažiau reikšmingi. Vis sunkiau įtikinti vartotojus atnaujinti, nes atrodo, kad patobulinimai yra nedideli, pavyzdžiui, fotoaparato atnaujinimas arba nedidelis akumuliatoriaus patobulinimas.

Čia atsiranda „Nothing Phone 2“. Technologijų verslininko Carlo Pei sukurtas „Nothing“ siūlo gaivią išmaniojo telefono patirtį. „Nothing Phone 2“ veikia „Android“ operacinėje sistemoje ir turi unikalią grafinę vartotojo sąsają bei „Glyph“ pranešimų lemputes įrenginio gale.

Skirtingai nei tradiciniuose išmaniuosiuose telefonuose su spalvingomis programėlių piktogramomis, Nothing laikosi kitokio požiūrio. Vienspalviai programų vaizdai yra sąmoningai sukurti taip, kad sumažintų pagundą per daug naudotis telefonu. Šiuo dizaino pasirinkimu siekiama kuo labiau sumažinti blaškymąsi ir skatinti labiau susikaupusį bei atidų išmanųjį telefoną.

Siūlydamas alternatyvą įprastinei išmaniojo telefono naudojimo patirčiai, „Nothing Phone 2“ meta iššūkį pramonės, kurioje dominuoja „Apple“ ir „Android“, status quo. Tai suteikia naują galimybę tiems, kurie ieško mažiau dėmesį blaškančio įrenginio. Ar „Nothing Phone 2“ sulauks masinio patrauklumo, dar reikia pamatyti, tačiau tai neabejotinai yra įdomus rinkos papildymas.

