EA praneša apie projektą „Rene“: naujos kartos „Sims“ žaidimą bus galima atsisiųsti nemokamai

EA atskleidė naują informaciją apie būsimą naujos kartos Sims žaidimą, kodiniu pavadinimu Project Rene. Tinklaraščio įraše per „Behind The Sims“ pristatymą bendrovė paskelbė, kad žaidimą bus galima atsisiųsti nemokamai. Šis žingsnis po to, kai praeitais metais „The Sims 4“ buvo galima žaisti nemokamai.

Nemokama „Project Rene“ atsisiuntimo parinktis reiškia, kad žaidėjai galės prisijungti, žaisti ir tyrinėti žaidimą be prenumeratos, pagrindinio žaidimo pirkimo ar energijos mechanikos. EA ketina padėti žaidėjams lengvai pakviesti draugus arba prisijungti prie jų ir patirti naujų funkcijų, istorijų ir iššūkių.

Tačiau EA patikslino, kad žaidime vis tiek bus perkamo turinio ir paketų, panašių į The Sims 4. Tačiau kainų struktūra ir tai, kaip šie daiktai bus parduodami, gali skirtis nuo dabartinio žaidimo. EA pateikė pavyzdį, kaip pridėti pagrindinius orus kaip nemokamą funkciją visiems, o būsimi paketai gali būti skirti konkrečioms temoms, pvz., žiemos sportui ar varžyboms.

Projekto „Rene“ išleidimas nereiškia „The Sims 4“ palaikymo pabaigos. Artimiausioje ateityje EA planuoja toliau teikti naujinimus ir naują turinį „The Sims 4“ bendruomenei.

Nors konkreti paleidimo data nebuvo paskelbta, EA siekia skaidresnio projekto Rene kūrimo proceso. Bendrovė anksčiau atskleidė, kad žaidimas pasiūlys tiek solo, tiek kelių žaidėjų patirtį, o daugiau informacijos apie kelių žaidėjų komponentų rinkinį bus atskleista vėliau šiais metais.

