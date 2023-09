Kasmetinis Apple iPhone renginys: ko tikėtis

By

Šiandien prasidės labai laukiamas „Apple“ kasmetinis „iPhone“ renginys, kuriame bus pristatyti naujausi išmaniųjų telefonų serijos patobulinimai. Nors tie, kurie nesidomi bendrovės pristatymais ar įrenginiais, šią popietę norėtų atsijungti, technologijų entuziastai visame pasaulyje nekantriai laukia naujų „iPhone“ modelių.

Vienas iš pagrindinių gandų pokyčių būsimuose „iPhone 15“ modeliuose yra perėjimas nuo liūdnai pagarsėjusios „įpjovos“ prie „Dynamic Island“ išpjovos, kuri buvo įdiegta „iPhone 14 Pro“ ir „Pro Max“. Spėjama, kad visi modeliai, išskyrus galimą naują SE variantą, pritaikys šią naują dizaino savybę.

Kitas galimas atnaujinimas yra perėjimas prie titano rėmų, skirtų „iPhone 15 Pro“ ir „Pro Max“, pakeičiant dabartinius nerūdijančio plieno rėmus. Dėl šio pakeitimo profesionalų aparatūra gali būti dar stipresnė, lengvesnė ir aukščiausios kokybės. Be to, „Pro Max“ modelyje gali būti naujas periskopo objektyvas, naudojant prizmę šviesai sulankstyti ir leidžiantį optinį priartinimą nuo 5 iki 6 kartų, nepadidinant telefono tūrio.

Siekdama laikytis Europos Sąjungos taisyklių dėl vieningų įkrovimo prievadų, „Apple“ gali laipsniškai atsisakyti „Lightning“ prievado ir pritaikyti USB-C standartą „iPhone 15“. Šis ilgai lauktas pakeitimas leis vartotojams lengviau prisijungti ir įkrauti. Taip pat yra spėlionių, kad bus pristatyti USB-C draugiški „AirPod“ dėklai ir galbūt nauji „AirPod“.

Be iPhone serijos, taip pat tikimasi nedidelių Apple Watch Series 9 ir Apple Watch Ultra atnaujinimų. Perėjimas prie S9 lusto reikštų pirmąjį produkto procesoriaus atnaujinimą nuo 2020 m. Be to, tikimasi, kad būsimas „watchOS 10“ programinės įrangos naujinimas reikšmingai pakeis „Apple Watch“ naudojimą.

Apskritai, kasmetinis Apple iPhone renginys žada daugybę naujų aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimų. Sekite naujienas ir gaukite daugiau informacijos, nes mes nušviečiame įvykį ir pateikiame tiesiogines naujienas.

