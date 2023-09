„Apple Watch“ tobulinimas bėgikams: būsimų atnaujinimų pageidavimų sąrašas

By

Rudenį vyksiantis „Apple“ techninės įrangos pristatymo renginys, pavadintas „Wonderlust“, kelia jaudulį tarp technologijų entuziastų, nes jie tikisi, kad bus išleisti nauji įrenginiai, tokie kaip „iPhone“, „iPad“ ir „Apple Watches“. Nors sklando gandai apie galimą Apple Watch 9 pristatymą ir Apple Watch Ultra atnaujinimus, neaišku, ar šiais metais Apple Watch serija bus gerokai patobulinta. Spėlionės rodo, kad „Apple“ gali sutelkti dėmesį į nedidelius našumo pakeitimus, nes kitais metais ruošiasi labai laukiamai 10-ajai „Apple Watch“ versijai.

Ankstesnė „Apple Watch“ iteracija, ypač „Apple Watch Ultra“, atnešė pastebimų našumo patobulinimų, įskaitant baterijos veikimo laiką iki 36 valandų, dviejų dažnių GPS, užtikrinantį didesnį bėgimo sekimo tikslumą, ir papildomą šoninį mygtuką, vadinamą „veiksmu“. mygtuką“, kad galėtumėte greitai paleisti programas arba pradėti treniruotę. Tačiau „Apple Watch“ vis dar trūksta funkcijų, dėl kurių „Garmin“ ar „Coros“ GPS laikrodžiai patrauklesni atsidavusiems bėgikams.

Viena sritis, kurią reikia tobulinti, yra „Apple Watch“ baterijos veikimo laikas. Nors „Apple Watch Ultra“ parodė pažangą iki 36 valandų įprasto naudojimo, jis yra mažesnis, palyginti su „Garmin“ ar „Coros“ GPS laikrodžių patvarumu. Be to, bėgikams labai pageidautina galimybė kurti naudotojų sukurtus maršrutus naudojant nuoseklias nuorodas. Nors Apple Watch turi Žemėlapių programą, ji neleidžia vartotojams rankiniu būdu pasirinkti savo maršrutų; vietoj to pateikiamos tik nuorodos iš taško į tašką. Palyginimui, kiti laikrodžių prekės ženklai pradėjo siūlyti šią funkciją, todėl tai yra būtinas Apple Watch ekosistemos papildymas.

Kitas aspektas, kurį būtų galima patobulinti, yra „Apple Watch“ duomenų ekranų pritaikymas. Nors yra galimybė keisti metriką, duomenų eilučių išdėstymas ir dydis išlieka fiksuoti. Dėl šio apribojimo netobulą regėjimą turintiems bėgikams sunku perskaityti mažus skaitmenis. Galimybė individualizuoti maketą ir padidinti tekstą labai pagerintų vartotojo patirtį. Be to, „Apple Watch“ suderinamumas su pirštinėmis, ypač skirtomis šaltam orui, yra funkcija, kurios trokšta daugelis bėgikų. Nors „Apple Watch Ultra“ yra „Veiksmo“ mygtukas, leidžiantis atlikti ribotas funkcijas mūvint pirštines, jo galimybių išplėtimas būtų vertinamas.

Kai „Apple“ ruošiasi rudens aparatūros pristatymui, šie pageidaujami patobulinimai yra norų sąrašas bėgikams, kurie vertina „Apple Watch“ kaip kūno rengybos kompanioną. Nors artėja 10-osios „Apple Watch“ versijos išleidimas, vartotojai tikisi patobulinimų, atitinkančių jų konkrečius poreikius. Ar „Apple“ artimiausiu metu atliks šiuos atnaujinimus, dar reikia pamatyti, tačiau akivaizdu, kad reikia palankesnės „Apple Watch“ ekosistemos.

Šaltiniai: nėra