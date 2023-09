„Tech Year“ prasideda „Apple Event“ ir „Dreamforce“ konferencija

Antroji rugsėjo savaitė žymi naujų technologijų metų pradžią, o pagrindiniai įvykiai, tokie kaip Apple iPhone renginys ir Salesforce Dreamforce konferencija, nustato toną pramonei. Šie įvykiai taip pat rodo technologijų konferencijų sezono pradžią, o pasirodymai rengiami „Meta Platforms“, „Microsoft“ ir „Oracle“.

Vienas iš labai laukiamų įvykių yra pirminis viešas Arm Holdings pasiūlymas, kurio metu lustų kūrėjas turėtų būti įvertintas nuo 50 iki 54.5 milijardų dolerių. Šis IPO kartu su planuojamu viešu pristatymo startuolio „Instacart“ pasiūlymu gali atgaivinti neveikiančią technologijų IPO rinką. Šiais metais statymas yra didelis, nes susirūpinimą kėlė teisiniai mūšiai, makroekonominės sąlygos, prekybos karas su Kinija ir reguliavimo iššūkiai.

Savaitės renginiai pabrėžia technologijų pramonės galimybes ir problemas. Arm's IPO demonstruoja technologijų ir AI stiprybę, o Google-DoJ atvejis kelia susirūpinimą dėl kelių įmonių galios. Teisingumo departamentas teigia, kad „Google“ nelegaliai pasinaudojo susitarimais su telefonų gamintojais ir interneto naršyklėmis, kad monopolizuotų paieškos sistemų rinką.

Tuo tarpu Senato komisija renkasi aptarti atsakingą AI naudojimą, o DI reguliuoti rengiami dvišaliai teisės aktai. Netgi technologijų milžinai, tokie kaip „Apple“ ir „Salesforce“, nėra apsaugoti nuo iššūkių – „Apple“ susiduria su pajamų ir pardavimo problemomis, o „Salesforce“ svarsto galimybę perkelti „Dreamforce“ į kitą vietą dėl susirūpinimo dėl narkotikų vartojimo ir benamystės San Franciske.

Pagrindinis technologijų kraštovaizdžio rūpestis yra AI. Uždaras diskusijų pobūdis ir galimybė dominuojantiems pramonės dalyviams perimti teisės aktus kelia klausimų dėl taisyklių teisingumo. Tačiau Teisingumo departamento įsitraukimas padidina problemą.

Apskritai ši perpildyta technologijų savaitė ateinančiais metais sukuria pagrindą technologijų pramonei, kurioje bus daug galimybių, iššūkių ir reguliavimo problemų.

Šaltiniai:

– „Tech Year Kicks Off with Apple Event and Dreamforce Conference“ (šaltinio straipsnis)

– Apple Inc. (AAPL)

– „Salesforce Inc.“ (CRM)

– „Meta Platforms Inc.“ (META)

– „Microsoft Corp.“ (MSFT)

– „Oracle Corp.“ (ORCL)

– Arm Holdings Plc (priklauso SoftBank Group Corp.) (9984)

– Alphabet Inc. (GOOGL, GOOG)

– Samsung Electronics Co. (005930)

- Mozilla

– Palantir Technologies Inc. (PLTR)

– Kimberlee Josephson, verslo administravimo docentė Libano slėnio koledže (Pa.)

Pastaba: šaltinių URL adresai nepateikiami.