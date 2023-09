Sklando gandai, kad „Nintendo Switch 2“ pagerins našumą ir sumažins įkrovos laiką

Gandai apie labai lauktą „Nintendo Switch 2“ ir toliau sklando, atsiranda naujų detalių apie jo veikimą ir funkcijas. Patikimi šaltiniai teigė, kad konsolė rugpjūtį buvo slapta demonstruojama Gamescom, o dabar trečiasis šaltinis patvirtino šiuos teiginius ir pridėjo papildomos informacijos.

Remiantis „Eurogamer“ ir VGC pranešimais, gandai, kad „Switch 2“ veiks „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ didesniu kadrų dažniu ir raiška, o tai populiaraus žaidimo gerbėjams atrodo daug žadanti. Nate'as The Hate, anksčiau patikimas Nintendo viešai neatskleistas asmuo, taip pat palaikė šiuos teiginius ir atskleidė daugiau informacijos, kurią girdėjo apie konsolę.

Vienas pastebimas patobulinimas, kurį paminėjo Nate The Hate, yra reikšmingas įkėlimo laiko sumažėjimas. Jis teigia, kad naujoji aparatinė įranga leido beveik akimirksniu įkelti žaidimus, ypač paleidžiant iš pagrindinio meniu. Tai didelis patobulinimas, palyginti su originaliu jungikliu, kurio įkėlimo laikas buvo maždaug 30 sekundžių.

Kalbant apie našumą, Nate'as The Hate teigia, kad „Breath of the Wild“ veikė 60 kadrų per sekundę greičiu 4K raiška „Switch 2“. Jis taip pat paminėjo, kad konsolėje yra pažangių spindulių sekimo galimybių, panašių į „PlayStation“. 5 ir Xbox Series X/S gali pasiekti. Tačiau jis paaiškina, kad tikimasi, kad „Switch 2“ neapdorota galia bus mažesnė nei „Xbox Series S“.

Norėdami tai kompensuoti, „Switch 2“ gali naudoti naują technologiją, vadinamą DLSS (gilaus mokymosi super mėginių ėmimas), kuri gali imituoti 4K skiriamąją gebą mažesnio galingumo įrenginiuose. Tai galėtų suteikti vaizdinę patirtį, panašią į vietinę 4K, išlaikant našumo efektyvumą.

Nors vis dar yra neaiškumų dėl „Switch 2“ suderinamumo ir oficialių atskleidimo / paleidimo datų, Nate The Hate teigia, kad kitas „Nintendo Direct“ bus rodomas maždaug po trijų dienų, galbūt rugsėjo 14 d. Svarbu pažymėti, kad „Nintendo Directs“ paprastai vyksta ketvirtadieniais.

Apibendrinant galima pasakyti, kad gandai apie „Nintendo Switch 2“ ypatybes rodo geresnį našumą, trumpesnį įkėlimo laiką ir galimą DLSS technologijos panaudojimą. Gerbėjai nekantriai laukia tolesnių „Nintendo“ atnaujinimų, susijusių su šia labai laukta konsolė.

