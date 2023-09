„Google“ generalinis direktorius Sundaras Pichai numato ir toliau bendradarbiauti su „Nvidia“ ateinančius 10 metų

By

Sundaras Pichai, „Google“ generalinis direktorius, patvirtino, kad ilgalaikė „Google“ partnerystė su lustų gamintoja „Nvidia“ išliks ir artimiausioje ateityje. Interviu „Wired“ Pichai pabrėžė gilų įmonių bendradarbiavimą įvairiuose projektuose, įskaitant „Android“, trunkantį daugiau nei dešimtmetį. Pichai taip pat gyrė išskirtinius „Nvidia“ pasiekimus dirbtinio intelekto (AI) inovacijų srityje.

Pichai išreiškė pasitikėjimą nuolatiniu aljansu su „Nvidia“, paaiškindamas, kad puslaidininkių pramonei reikalingi išsamūs tyrimai ir investicijos. Jis tvirtai tiki, kad net po dešimtmečio „Google“ ir „Nvidia“ glaudžiai bendradarbiaus. Abi bendrovės neseniai paskelbė apie partnerystę, kurios tikslas – suteikti „Google“ debesijos klientams patobulintą prieigą prie galingų „Nvidia“ H100 GPU. Po šio pranešimo „Nvidia“ akcijos pasiekė rekordines aukštumas.

„Nvidia“ smarkiai išaugo dėl didelės jos grafikos apdorojimo blokų (GPU) paklausos debesų kompanijų, vyriausybinių agentūrų ir pradedančiųjų įmonių, naudojančių generatyvius AI modelius. Šie modeliai yra naudingi įvairiose programose, įskaitant OpenAI ChatGPT technologiją. Siekdama išlikti dirbtinio intelekto inovacijų priešakyje, savo verslo padaliniuose ji pristatė kelis AI sprendimus, tokius kaip pokalbių robotas Bard.

„Nvidia“ akcijos iki šiol pastebimai išaugo maždaug 212%, o bendrovė pranešė, kad ketvirčio pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padvigubėjo. Be to, prognozuojama, kad dabartinio ketvirčio pardavimai išaugs 170% per metus.

„Google“ ir „Nvidia“ bendradarbiavimas parodo jų bendrą įsipareigojimą tobulinti AI technologiją. Kaip teigė Pichai, dirbtinis intelektas yra viena iš giliausių technologijų, su kuriomis „Google“ kada nors dirbs.

