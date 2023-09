„Razorpay“ įsigijo skaitmeninių sąskaitų faktūrų paleidimo įmonę „BillMe“.

By

„Razorpay“, pirmaujanti „fintech“ platforma, įsigijo „BillMe“, skaitmeninių sąskaitų faktūrų išrašymo ir klientų įtraukimo startuolį. Šios partnerystės tikslas – padėti įmonėms geriau bendrauti su galutiniais vartotojais. „Razorpay“ generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų Shashank Kumar išreiškė susijaudinimą dėl įsigijimo, teigdamas, kad tai padės neprisijungusiems mažmeninės prekybos prekių ženklams greičiau augti ir gauti prieigą prie daugiakanalio mokėjimo sprendimų. Tai jau aštuntasis „Razorpay“ įsigijimas ir pirmasis po to, kai 2022 m. rugpjūčio mėn. įsigijo visą skaitmeninių mokėjimų bendrovę „Ezetap“.

„House of Brands“ startuolis „Neso Brands“ įsigijo „Le Petit Lunetier“ akcijų

„Lenskart“ remiamas startuolis „Neso Brands“ įsigijo Paryžiuje įsikūrusio daugiakanalio akinių prekės ženklo „Le Petit Lunetier“ akcijų. 4 milijonų dolerių investicija bus skirta „Le Petit Lunetier“ mažmeninės prekybos atstovams Europoje plėsti ir prekės ženklui pristatyti „Lenskart“ Azijos ir Artimųjų Rytų rinkoms. Bjornas Bergstromas ir Peyush Bansal, atitinkamai „Neso Brands“ įkūrėjai ir „Lenskart Group“ generalinis direktorius, prisijungs prie „Le Petit Lunetier“ valdybos.

„1Bridge“ įsigyja „eSamudaay“ techninį turtą

Socialinių technologijų platforma „1Bridge“ įsigijo „eSamudaay“, startuolio, kuriančio vietinius el. prekybos tinklus mažesniuose miestuose, technologijų turtą. Šio įsigijimo tikslas – įtraukti kaimo mikroverslininkus į platformą, integruotą su atviruoju skaitmeninės prekybos tinklu (ONDC). Ravinder Singh Mahori, vienas iš eSamudaay įkūrėjų ir CTO, perėjo į 1Bridge kaip naują CTO. Be to, „1Bridge“ per tilto etapą iš „C4D Partners“ ir kitų investuotojų gavo 4 mln. rupijų akcinį finansavimą.

„Vertex Ventures“ pritraukia 541 mln. USD V fonde

„Temasek“ remiama rizikos kapitalo įmonė „Vertex Ventures Southeast Asia and India“ savo penktajame fonde surinko 541 mln. Fondas viršija numatytą 450 mln. USD dydį ir yra 80 % didesnis nei ankstesnis 2019 m. surinktas fondas. Vertex Ventures sėkmingai pasitraukė iš tokių įmonių kaip „Grab“, „FirstCry“ ir „XpressBees“. Į naująjį fondą įtrauktas specialus 50 mln. USD bendros investicijos vokas, skirtas bendradarbiauti su pagrindiniu fondu moterų vadovaujamose įmonėse.

Kale surinko 30 mln. USD, kad padidintų krovinių bendruomenės sistemas

„Kale“, pasaulinė SaaS logistikos platforma, savo B serijos finansavimo etape surinko 30 mln. Lėšos bus naudojamos naujojo amžiaus „Kale“ krovinių bendruomenės sistemoms išplėsti ir diegti Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Platforma siekiama palengvinti sklandžią ir nepopierinę tarpvalstybinę prekybą. Anksčiau Kale surinko 5 mln. USD A serijos investiciją iš „Inflexor Ventures“ 2021 m.

„Brine Fi“ surinko 16.5 mln. USD A serijos finansavimą

Decentralizuota kriptovaliutų birža „Brine Fi“ savo A serijos finansavimo etape surinko 16.5 mln. Finansavimui vadovavo „Pantera Capital“, jame dalyvavo „Elevation Capital“, „Starkware“, „Spartan Group“ ir kiti investuotojai. „Brine Fi“ užsakymų knygos platforma apdoroja 300 mln. USD mėnesio apimtį ir yra tarp 10 geriausių DEX visame pasaulyje.

„Pee Safe“ surinko 3 mln. USD finansavimą

Higienos ir sveikatingumo prekės ženklas „Pee Safe“ surinko 3 mln. USD per „Natco Pharma“ ir „Rainmatter Health“ vadovaujamą finansavimo etapą. „Alkemi Growth Capital“ taip pat dalyvavo ture. Lėšos bus naudojamos paspartinti įmonės plėtros pastangas ir įsitvirtinti kaip pirmaujantis prekės ženklas intymaus sveikatingumo sektoriuje.

„Wogom“ surinko 1.9 mln. USD finansavimą

„Wogom“, debesies pagrindu sukurta platinimo ir mažmeninės prekybos ekosistemos platforma, iš neatskleistų šeimos biurų ir angelų investuotojų surinko 1.9 mln. Lėšos bus naudojamos rinkos plėtrai, investicijoms į technologijas ir produktų kūrimui.

Swiggy pristato skaitmeninę mokymosi akademiją restoranų partneriams

Internetinė maisto pristatymo platforma „Swiggy“ įkūrė skaitmeninę mokymosi akademiją „Learning Station“. Integruota į „Swiggy“ partnerių programą, „Learning Station“ siūlo įvairius kursus, pritaikytus restorano partneriams jų augimo kelyje. Turinyje pagrindinis dėmesys skiriamas technologijų įrankių naudojimui, duomenų panaudojimui verslo augimui ir įvairių restorano veiklos aspektų įsisavinimui.

Qure.ai gavo FDA leidimą naudoti krūtinės ląstos rentgeno tirpalą su dirbtiniu intelektu

Qure.ai, sveikatos priežiūros dirbtinio intelekto įmonė, gavo FDA leidimą naudoti AI palaikantį krūtinės ląstos rentgeno tirpalą qXR. Sprendimas dabar gali suskirstyti pneumotoraksą ir pleuros efuziją, kurie yra svarbūs skubios pagalbos skyriuose ir intensyviosios terapijos skyriuose. FDA leidimas papildo Qure.ai esamą FDA patvirtintų produktų portfelį.

Šaltiniai:

– Razorpay įsigyja skaitmeninių sąskaitų faktūrų startuolį BillMe

– „Lenskart“ remiama „Neso Brands“ įsigijo Paryžiuje įsikūrusio akinių prekės ženklo „Petit Lunetier“ akcijų paketą už 4 mln.

– „1Bridge“ įsigyja „eSamudaay“ technologijų turtą

„Vertex Ventures“ pritraukia 541 mln.

– Pasaulinė SaaS logistikos platforma „Kale“ surinko 30 mln. USD, kad padidintų savo krovinių bendruomenės sistemas

– „Brine Fi“ iš „Pantera Capital“, „Elevation Capital“ ir kitų sukrauna 16.5 mln

– „Pee Safe“ surenka 3 mln. USD, vadovaujama „Natco Pharma“, „Rainmatter Health“.

– „Wogom“ naujame finansavimo etape pritraukia 1.9 mln

– Swiggy atidaro skaitmeninio mokymosi akademiją restoranų partneriams

– Qure.ai gavo 510 (k) FDA leidimą už AI palaikantį krūtinės ląstos rentgeno tirpalą