Kaip užsidirbti pinigų parduodant kontrabandą Starfielde

Santrauka: Pinigų uždirbimas Starfielde gali užtrukti daug laiko, tačiau yra būdų, kaip šį procesą paspartinti. Vienas iš paprasčiausių būdų – parduoti kontrabandinius nelegalius daiktus, pavyzdžiui, paimtus organus, rastus priešo pastatuose ir laivuose. Kontrabanda pažymėta geltonu simboliu ir gali būti parduota už didelį pelną. Geriausia vieta parduoti kontrabandą yra The Den, kosminė stotis, esanti The Wolf sistemoje. Norėdami prisišvartuoti laivą prie „The Den“, turite pasiekti 500 m atstumu nuo stoties. „The Den“ viduje rasite „Trade Authority“ pardavėją, kuris turi 11,000 XNUMX kreditų ir siūlo patogią vietą parduoti savo kontrabandą.

Parduodant kontrabandą „The Den“, atvykę nebūsite nuskaityti, nors tai yra UC karinė struktūra. Norėdami iš naujo nustatyti „Trade Authority“ pardavėjo kreditus, turite laukti iš viso 48 valandas, du kartus sėdėdami arba miegodami po 24 valandas. Jūsų patogumui priešais prekybos instituciją yra kėdės.

Svarbu pažymėti, kad „The Den in The Wolf“ sistema yra teisinga vieta, nes yra ir senas, sunaikintas Denas. Be to, yra tikimybė, kad keliaudami kosmose galite susidurti su Prekybos tarnybos prekybiniu laivu, tačiau rekomenduojama parduoti „The Den“, kad būtų užtikrinta vieta.

Jei norite maksimaliai padidinti savo pajamas iš kontrabandos, apsvarstykite galimybę kuo anksčiau investuoti į komercijos įgūdžius. Šis socialinis įgūdis leidžia parduoti daiktus 10% brangiau ir su kiekvienu reitingu tampa pelningesnis.

Apskritai kontrabandos pardavimas Starfielde yra pelningas būdas greitai užsidirbti pinigų. Nepamirškite būti atsargiems ir apsisaugoti nuo kontrabandos, naudodamiesi ekranuotu kroviniu arba greitai iškeliaudami iš teritorijos, kol apsauga patikrins jūsų laivą.

Šaltinis: IGN – Miranda Sanchez, IGN vadovų vykdomoji redaktorė