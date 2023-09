Patobulinkite savo įtraukiančią patirtį Starfielde naudodami šiuos nustatymus

By

Ar kada nors norėjote pasinerti į „Starfield“ pasaulį ir padaryti žaidimą dar labiau įtraukiantį? Nors žaidime gali nebūti daugybės žaidimo parinkčių, kurias galima koreguoti, yra keletas nustatymų, kuriuos galite pakoreguoti, kad pagerintumėte savo patirtį ir padarytumėte didžiulę galaktiką dar žavesnę.

Visų pirma, apsvarstykite galimybę išjungti slankiuosius žymeklius. Šie žymekliai dažnai gali atitraukti jus nuo kvapą gniaužiančių vaizdų, kuriuos gali pasiūlyti žaidimas. Vietoj to pasikliaukite miesto ir laivo ženklais, kad galėtumėte naršyti po pasaulį. Taip jausitės labiau susiję su aplinka ir įsitrauksite į pačią aplinką. Nors kai kuriuos užduočių tikslus gali būti sunkiau rasti be žymeklių, galite pasikliauti skaitytuvu, kuris nukreips jus teisinga kryptimi.

Tada apsvarstykite galimybę pašalinti kryželį. Šis mažas taškelis jūsų regėjimo centre gali trukdyti ir atitraukti jus nuo žaidimo. Ją išjungus, taikymo akimirkos tampa kritiškesnės, o tai padidina jūsų susirėmimų intensyvumą. Tačiau atminkite, kad paimti mažus objektus gali būti sudėtingiau be kryželio. Jei jums patinka žaisti trečiuoju asmeniu, jūs taip pat neturėsite kryželio, bet galite laikinai suaktyvinti skaitytuvą, kad jis veiktų kaip pakaitalas.

Jei ieškote padidinto realizmo jausmo, pabandykite išjungti žaidimo muziką. Tai leidžia visiškai pasinerti į Starfield visatos garsus – nuo ​​šurmuliuojančių miestų iki audringų šūvių. Pašalinę garso takelį, žaidimą patirsite visiškai dabartine akimirka, todėl patirtis bus patrauklesnė. Atminkite, kad diegetinė muzika, pvz., grojama paimant artefaktą, vis tiek bus girdima.

Be to, apsvarstykite galimybę sureguliuoti plėvelės grūdelių intensyvumą. Nors plėvelės grūdėtumas suteikia tam tikro estetinio patrauklumo, jį išjungus vaizdas gali būti aiškesnis ir naktinis dangus atrodys ryškesnis. Tačiau atminkite, kad kai kurie vaizdiniai elementai gali atrodyti kitaip be plėvelės grūdėtumo, ypač įjungus FSR 2.

Taip pat gali būti verta išjungti dialogo subtitrus, nebent tai būtina dėl prieinamumo priežasčių. Pasikliaudami vien savo ausimis, kad įsisavintumėte dialogą, galėsite visiškai įvertinti vaizdinį Starfield pasakojimą.

Šie nustatymai yra tik pradžia, siekiant pagerinti jūsų įtraukiantį Starfield patirtį. Taip pat galite ištirti, kaip išjungti kitas parinktis, pvz., „Rodyti elemento informaciją HUD“, palikti išjungtus žalos numerius arba net paslėpti šarvus žaidžiant trečiuoju asmeniu. Eksperimentuokite su šiais nustatymais, kad rastumėte tobulą žaidimo stiliaus balansą.

