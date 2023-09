„Starfield“ pranoksta ankstesnius Bethesda leidimus su daugiau nei šešiais milijonais žaidėjų

By

„Starfield“, labai lauktas Bethesda žaidimas, tapo didžiausiu kompanijos paleidimo pavadinimu, pranokstančiu ankstesnių leidimų, tokių kaip „Skyrim“ ir „Fallout 4“, sėkmę. Nuo ankstyvos prieigos išleidimo rugsėjo 1 d., o vėliau rugsėjo 6 d. pritraukė daugiau nei šešis milijonus žaidėjų „Xbox“ ir asmeniniuose kompiuteriuose.

„Starfield“ išsiskiria iš kitų žaidimų paleidimo, nes „Xbox Game Pass“ kaip pirmosios šalies pavadinimas. Tai prisidėjo prie plataus jo populiarumo ir prieinamumo tarp žaidėjų. Be to, žaidimas per trumpą laiką pasiekė reikšmingų etapų, pasiekdamas daugiau nei vieną milijoną žaidėjų vienu metu ir pasiekęs 250,000 XNUMX kasdienių „Steam“ vartotojų.

Pasak „Xbox“ vyriausiojo rinkodaros pareigūno Jerreto Westo, „Starfield“ yra daugiau nei tik žaidimo paleidimas – tai reiškinys, patraukiantis tiek žaidimų pramonės, tiek platesnių vartotojų pokalbių dėmesį. Westas Starfieldas apibūdina kaip retą brangakmenį, kuris pasirodo tik kartą per kelerius metus, todėl tai yra reikšmingas įvykis žaidimų pasaulyje.

Be to, Westas „Starfield“ laiko didesnio „Xbox“ kelionės pradžios tašku, o ateinančiais metais planuojama daugybė pirmosios šalies pavadinimų. Jis tai įsivaizduoja kaip neeilinio laikotarpio įmonei pradžią.

Apibendrinant galima teigti, kad „Starfield“ sėkmė buvo beprecedentė, jau pranokstanti ankstesnių „Bethesda“ populiariųjų titulų pasiekimus. Žaidimo pasirodymas „Xbox Game Pass“ platformoje ir jo gebėjimas sužavėti plačią auditoriją reiškia naują „Bethesda“ ir „Xbox“ erą.

