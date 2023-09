Bethesda bendradarbiavimas su AMD yra naudingas AMD GPU ir CPU

By

Pastaruoju metu kompiuterinių žaidėjų dėmesio sulaukė „Bethesda“ partnerystė su AMD kuriant būsimą žaidimą „Starfield“. Remiantis išsamia „Digital Foundry“ analize, atrodo, kad „Starfield“ buvo optimizuotas taip, kad AMD GPU ir CPU veiktų geriau, palyginti su „Intel“ ir „Nvidia“ kolegomis.

AMD yra išskirtinis „Starfield“ kompiuterių partneris ir jie glaudžiai bendradarbiauja su „Bethesda“ inžinieriais, kad optimizuotų žaidimą AMD aparatinei įrangai. Dėl šio bendradarbiavimo AMD sistemose buvo geresnis našumas. Pavyzdžiui, „Digital Foundry“ nustatė, kad naudojant AMD ankstesnės kartos „Radeon RX 6800 XT“ ir „Intel Core i9-12900K“, žaidimas veikia maždaug 46% greičiau, palyginti su ankstesnės kartos „Nvidia“ RTX 3080 toje pačioje sistemoje.

Nors naudojant RTX 3080 vidutinis kadrų dažnis yra mažesnis, kadrų laikas taip pat kenčia dėl reguliaraus padidėjimo. Atrodo, kad šios problemos kaltininkas gali būti itin šešėlių kokybės nustatymas. Pakeitus šį nustatymą gali pagerėti našumas, ypač senesniuose Nvidia GPU.

Be to, „Digital Foundry“ aptiko keistų „Intel“ procesorių veikimo anomalijų. Įjungus „Intel“ lustų hipergiją, vidutinis kadrų dažnis iš tikrųjų sumažėja, palyginti su tuo, kai jis išjungtas. Kita vertus, SMT išjungimas AMD procesoriuose neturi tiek įtakos kadrų dažniui, tačiau dėl to kadrų laikas tampa nenuoseklesnis.

Apskritai „Digital Foundry“ daro išvadą, kad „Starfield“ atrodo optimizuotas AMD sistemoms, bet ne tiek „Intel“ ir „Nvidia“ sistemoms. Jie siūlo, kad Bethesda turėtų geriau optimizuoti žaidimą šioms platformoms, o „Intel“ ir „Nvidia“ laikui bėgant turėtų išleisti atnaujintas tvarkykles.

Susirūpinimą iškėlė kompiuterių žaidėjai, kurie tikėjosi, kad žaidimas gerai veiks „Nvidia“ ir „Intel“ sistemose. Bethesda direktorius Toddas Howardas viename interviu paminėjo, kad žaidimas buvo optimizuotas kompiuteriams ir peržengia technologijų ribas. Tačiau kai kurie žaidėjai tikisi, kad būsimi atnaujinimai ir tvarkyklių leidimai pagerins žaidimo našumą ne AMD sistemose.

Šaltinis: „The Verge“