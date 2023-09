„Mod Madness“: „Starfield“ kūrybiškumo išlaisvinimas

By

Vos per savaitę nuo jo išleidimo modifikavimo bendruomenė jau sukūrė įspūdingą „Starfield“ modifikacijų asortimentą „NexusMods“. Nors daugelis šių modifikacijų siūlo praktiškus žaidimo patobulinimus ir vizualinius patobulinimus, taip pat yra nuostabių lengvesnių ir įnoringesnių žaidimo priedų.

Vienas iš išskirtinių modų yra „Vasco Retexture“, kurį sukūrė modifikatorius Bulwarkhd. Šis modifikavimas paverčia robotą kompanioną Starfield į ne ką kitą, o Thomas the Tank Engine. Tačiau saugokitės, nes kalbančio Tomo vaizdas gali šiek tiek nerimauti ir priminti suktą Frankenšteino kūrinį.

Kitas žaidėjų mėgstamiausias yra J8oot „Garfield“ modifikacija. Šis modas pagrindinį meniu paverčia duoklė lazaniją mėgstančiai oranžinei katei. Sumanus rimavimas pavadinime suteikia šiai modifikacijai papildomo žavesio.

Modderiai taip pat įtraukė į „Starfield“ žinomus personažus iš kitų vaizdo žaidimų. XDAEMONIUMX sukūrė Isaac Clarke modifikaciją iš „Dead Space“ serijos, sklandžiai integruodamas veikėją į „Starfield“ kasybos pasakojimą. Kita vertus, ACACYN sukūrė „Samus Aran“ modifikaciją, leidžiančią žaidėjams įkūnyti ikonišką „Metroid“ kovotoją galvos medžiotoją su pritaikytu laivu.

„PlayStation“ gerbėjai rado būdų, kaip įtraukti savo mylimą konsolę į „Xbox“ išskirtinį „Starfield“. Nesvarbu, ar tai būtų žibintuvėlio pakeitimas, kad būtų rodomas PlayStation logotipas, valdiklio piktogramų keitimas ar įžūlios „Playstation Exclusive“ reklamjuostės pridėjimas prie dienos pranešimo, šios modifikacijos parodo žaidimų bendruomenės atsidavimą.

„Xbox“ komandos gerbėjams taip pat yra galimybių. „Modder Bub“ siūlo modifikaciją, kuri pašalina pasikartojančias kilimo, tūpimo ir prijungimo animacijas, todėl greičiau pereinama į naujas vietas. Nors tai gali padidinti žaidimo greitį, kai kurie žaidėjai teigia, kad tai nutraukia panardinimą.

„Ixion XVII“ ėmėsi įnoringesnio požiūrio, nepaisydamas fizikos dėsnių, leisdamas žaidėjams patirti mažesnę gravitaciją, o tai lėmė nesibaigiančius lėktuvų maišelius varomus skrydžius per žvaigždes. Be to, Zzyxzz sukūrė modifikaciją, kuri pašalina kovinę muziką ir siūlo ramesnę ir atmosferinę atmosferą.

Galiausiai, be šių linksmų modifikacijų, „Starfield“ žaidėjai taip pat susidūrė su linksmomis klaidomis, kaip įprasta Bethesda žaidimuose. Norėdami apibendrinti šiuos linksmus nesklandumus, Viktorijos straipsnis suteikia malonų skaitymą.

Naudodamiesi šiuo didėjančiu modifikacijų pasirinkimu, „Starfield“ žaidėjai gali iš tikrųjų atskleisti savo kūrybiškumą ir pritaikyti žaidimą pagal savo pageidavimus, nesvarbu, ar tai reikštų pridėti garsių personažų, patobulinti žaidimo mechaniką, ar tiesiog įnešti šiek tiek lengvumo į savo tarpžvaigždinius nuotykius.

