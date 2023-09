„Starfield“: vadovas, kaip pasirinkti spynas naudojant „Digipicks“.

„Bethesda“ iš esmės pakeitė būsimo žaidimo „Starfield“ užrakinimo mechaniką. Dingo tradiciniai būgniniai ir smeigtiniai užraktai, prie kurių mes įpratome jų RPG. Vietoj to jie pristatė naujus įmantrius skaitmeninius užraktus. Jei jums sunku prisitaikyti prie šio naujo durų atrakinimo ir vertingų daiktų plėšimo metodo, nesijaudinkite. Turime trumpą vadovą, kuris jums padės.

Kaip išsirinkti spynas

„Starfield“ užrakto rinkimas apima raktų įkišimą į apskritas spynas su tam tikru skaičiumi tarpų, kuriuos turite užpildyti naudodami tinkamą raktą. Ekrano dešinėje pusėje rodomi galimi klavišai, kurių kiekvienas turi skirtingą kaiščių skaičių. Kairėje matysite pačią užraktą, o sudėtingesnės spynos turi daugiau žiedų, palyginti su paprastesnėmis.

Kad būtų lengviau pasirinkti užraktą, rekomenduojama žaidimo pradžioje sutelkti dėmesį į savo saugumo įgūdžių tobulinimą. Dėl to spynos bus paryškintos mėlynai, kai užvesite pelės žymeklį virš joms tinkančių raktų. Tokiu būdu galite lengvai nustatyti, kurie raktai tinka kiekvienam spynos žiedų lygiui.

Bandydami pasirinkti užraktą galite rasti raktų, kurie tinka tik vienam užrakto sluoksniui arba lygiui, o kiti gali veikti keliuose sluoksniuose. Jūsų tikslas yra pasukti ir įkišti klavišus, kad užpildytumėte visas spragas ir palaipsniui pašalintumėte sluoksnius.

„Starfield“ spynų paėmimas reikalauja daugiau apgalvojimo ir planavimo, palyginti su tradicinėmis spynomis ankstesniuose „Bethesda“ žaidimuose. Nenaudokite raktų, kurių jums prireiks vėliau, tik todėl, kad jie atitinka sluoksnį, kuriame šiuo metu esate. Geriausia pradėti nuo raktų, kuriuose yra daugiau kaiščių, nes dažnai jie turi konkretesnį išdėstymą. Raktai su mažiau kaiščių turi platesnį pritaikymo spektrą.

Jei susiduriate su profesionaliu užraktu, neskubėkite perjungti turimus raktus ir pasukite juos į vietą. Atkreipkite dėmesį, kurie klavišai tinka kiekvienam sluoksniui, prieš įsipareigodami juos įdėti į vietą. Jei padarysite klaidą, galite atsekti žingsnius per sluoksnius, jei turite atsarginių skaitmenų. Tačiau, turėdami kantrybės ir atidžiai apsvarstę, turėtumėte sugebėti atrakinti daugumą spynų nereikalaujant jų atgal.

Galiausiai, naudingas patarimas yra sutaupyti nuodėmių. Prieš bandydami pasirinkti pagrindinio lygio skrynią ar duris, kurias tikrai norite atidaryti, išsaugokite žaidimą. Tokiu būdu galite iš naujo įkelti, jei susipainiosite. Nors tai gali atrodyti kaip sukčiavimas, erdvės platybėse niekas negirdi, kad tu apgaudinėji.

Kur rasti „Digipicks“.

„Digipicks“ galima rasti visame „Starfield“. Jie yra išsibarstę bazėse ir priešo stovyklose, taip pat jų galima gauti plėšiant negyvus priešo kūnus. Be to, jei turite kišenvagysčių įgūdžių, iš gyvų priešų galite įsigyti skaitmeninių kirtklių. Be to, pardavėjai siūlo įsigyti skaitmeninius rinkinius, paprastai už 35 kreditus. Patartina apsirūpinti „digipicks“ atsargomis, kad visada po ranka turėtumėte kelis. Nenorėtumėte aptikti užrakintos meistro skrynios giliai požemyje, jei nėra galimybės ją atidaryti.

