„Spotify“ išleis nemokamą garso knygos bandomąją versiją prenumeratoriams

Pranešama, kad „Spotify“ planuoja pristatyti bandomąją programą, kuri savo prenumeratoriams pasiūlys nemokamą garso knygos bandomąją versiją. Vartotojai gali tikėtis iki 20 valandų klausytis, o tai prilygsta maždaug dviem audio knygoms per mėnesį. Programoje bus pavadinimų iš pagrindinių JAV leidėjų.

Anksčiau „Spotify“ garsines knygas siūlydavo taikydama mokėjimo už atsisiuntimą modelį, įsigijusi garso knygų platformą „Findaway“. Tačiau norint išvengti „Apple“ 30% komisinių už pirkinius programoje, naudotojai turėjo įsigyti garso knygas naudodami žiniatinklio naršyklę. Kita vertus, bandomoji programa leis vartotojams atsisiųsti knygas tiesiai iš „Spotify“ programos.

Iš pradžių programa bus pristatyta tik angliškai kalbančiose šalyse, o galimi įvairūs pavadinimai. Vis dar neaišku, kaip „Spotify“ planuoja kompensuoti leidėjams, tačiau spėjama, kad jie gali gauti mokėjimą pagal vartotojų klausymo trukmę.

Šia „Spotify“ iniciatyva siekiama išplėsti savo paslaugas ne tik muzikos srautiniu būdu, bet ir generuoti papildomus pajamų srautus, panašiai kaip ir įėjimas į podcast'ų rinką. Tai taip pat yra iššūkis bendrovei „Audible“, kuri šiuo metu dominuoja garsinių knygų rinkoje su 63.4 % akcijų ir maždaug 1.8 mlrd. USD pardavimų 2022 m.

Be to, šis žingsnis įvyksta, nes „Spotify“ siekia padidinti savo prenumeratų vertę po neseniai padidėjusių kainų. Be bandomosios audioknygų programos, bendrovė pradėjo testuoti dainų tekstus programoje už „Premium“ mokamos sienos.

Šaltinis: „The Wall Street Journal“