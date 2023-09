„SpaceX“ pasiekė rekordą su 62-uoju metų startu

By

„SpaceX“ ir toliau muša rekordus pradėjusi 62-ąją metų misiją, žyminčią dar vieną įmonės etapą. Misija, kurios metu buvo panaudota raketa Falcon 9, vyko NASA Kenedžio kosmoso centre Floridoje. Dėl to bendras „SpaceX“ Falcon 9 arba Falcon Heavy paleidimų skaičius per pastaruosius 12 mėnesių padidėjo iki 83.

Generalinis direktorius Elonas Muskas paskelbė, kad ateinančiais mėnesiais paleidimo dažnis padidės, siekiant iki šių metų pabaigos atlikti 10 Falcon skrydžių per mėnesį, o kitais metais – 12 per mėnesį. „SpaceX“ jau pasiekė 10 „Falcon“ paleidimų per 30 dienų laikotarpį, siekdama, kad tai taptų norma.

„SpaceX“ ne tik pirmauja pasaulyje pagal paleidimų skaičių, bet ir pagal bendrą šiais metais į orbitą paleistų krovinių masę. Pirmąjį 2023 m. pusmetį „SpaceX“ į orbitą išgabeno apie 447 metrines tonas krovinių, o tai sudaro apie 80 procentų visos visame pasaulyje į orbitą iškeltos medžiagos.

„SpaceX“ sėkmę galima sieti su keliais veiksniais, įskaitant pakartotinį pirmosios pakopos stiprintuvų ir naudingosios apkrovos gaubtų naudojimą. Bendrovė taip pat sumažino savo paleidimo aikštelių apyvartos laiką, o Floridos paleidimo aikštelėje tarp misijų sutrumpėjo mažiau nei keturios dienos. Vakarų pakrantės paleidimo aikštelėje Kalifornijoje buvo surengta 18 Falcon 9 misijų, tačiau kiekvienai misijai nustatyti užtrunka ilgiau dėl senesnio dizaino.

Didėjantis „SpaceX“ paleidimo dažnis taip pat lėmė pokyčius JAV kosminių pajėgų rytiniame diapazone. Asortimentas patenkino didesnį paleidimo poreikį, kurį skatina „SpaceX“, ir atitinkamai supaprastino savo veiklą.

Turėdamas ambicingus „SpaceX“ ateities tikslus, tikimasi, kad ji išliks kosmoso tyrimų priešakyje ir toliau stums pramonės ribas.

Šaltiniai:

– „SpaceX“ pasiekė rekordą su 62-uoju metų paleidimu – „Ars Technica“.

– „SpaceX“ šiais metais pristato 80 % pasaulinio paleidimo į kosmosą tonažo – „Teslarati“.