Jūros būtybių paieška šiandieniniame kryžiažodyje

Šiandienos kryžiažodis, kurį sukūrė Ela Dershowitz, pasižymi sumania tema, paremta vandens gyventojais. 37-Across atskleidėjas „Vandens gyventojas“ yra fonetinė užuomina į dėlionėje apbrauktus žodžius. Tačiau tai ne šiaip jūros būtybės; visi jie yra padarai, kurių vardus galima atrasti sekant C raidės formą iš viršaus į apačią, naudojant apibrauktas raides. Kai kurie pavyzdžiai yra jūros kempinė ir jūros ežiukas. Neskubėkite ir pažiūrėkite, kiek jūros būtybių galite atpažinti!

Spręsdami kryžiažodį galite rasti keblių užuominų. Pavyzdžiui, 15A reiškia geriausiai parduodamą japonų mangų ir anime seriją NARUTO. 50A, IDIOM, gali būti iššūkis vertėjams, nes jie remiasi vaizdinėmis arba perduotomis kalbos interpretacijomis. Panašiai, 16D „Pasvirusios kolonos? nurodo OP-EDS, kurios yra redakcinės, o ne architektūrinės. Be to, 25D rodo raištelius, o tai yra tai, ką reikia padaryti norint pasiruošti čiuožti, o 39D EMPTY SET yra matematinė grupė be jokių elementų.

Nesijaudinkite, jei kovojate su penktadienio galvosūkiais. Christina Iverson, galvosūkių redaktorė, siūlo Easy Mode naujienlaiškį, kuris išsiunčia penktadienio kryžiažodį su labiau prieinamais patarimais tiesiai į jūsų gautuosius. Tokiu būdu galite praktikuotis ir pamažu labiau pasitikėti sprendžiant šiuos sudėtingesnius galvosūkius. Jei norite pateikti savo kryžiažodį „The New York Times“, jie turi atvirą pateikimo sistemą, leidžiančią pateikti galvosūkius internete.

