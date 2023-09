„Sony“ pristato BURANO: revoliucinę skaitmeninę kino kamerą „CineAlta“.

By

„Sony“ neseniai pristatė savo naujausią kūrinį skaitmeninių kino kamerų pasaulyje – BURANO. Ši nuostabi kamera yra tarp VENICE 2 ir FX9, turinti novatoriškų funkcijų, kurios pakelia Sony fotoaparatus į naujas aukštumas.

Viena iš išskirtinių BURANO ypatybių yra išskirtinumas kaip pirmoji pasaulyje PL tvirtinimo kamera su įmontuotu korpuse stabilizatoriumi (IBIS). Tai reiškia, kad fotografavimas iš rankos su kino objektyvais dabar yra labiau įmanomas nei bet kada anksčiau, o tai iš esmės keičia aukščiausios klasės produkcijos fiksavimo būdą.

Kitas novatoriškas BURANO aspektas yra IBIS ir įmontuotų ND (neutralaus tankio) filtrų derinys. Tai funkcija, kurios filmų kūrėjai nekantriai laukė, ypač naudojant mažesnius veidrodinius fotoaparatus. „Sony“ sėkmingai išsprendė šį iššūkį naudodama BURANO, galbūt užsimindama apie panašius būsimų fotoaparatų modelių pasiekimus.

Be to, BURANO turi 8.6K raišką, X-OCN LT RAW kodeką ir naują XAVC H kodeką. Jis siūlo automatinio fokusavimo galimybes ir gali įrašyti iki 4K120 (S35 apkarpymas) į CF Express Type B korteles.

Fotoaparatas turi E-Mount po PL laikikliu, panašiai kaip VENICE 2. Tai leidžia suderinti su daugybe objektyvų, įskaitant natūralius E-Mount objektyvus ir EF objektyvus.

BURANO turi 8.6K jutiklį su dvigubu pradiniu ISO 800 ir 3200, kuris turi daug bendro su VENICE 2 specifikacijų. Jis taip pat siūlo 16 platumos sustojimų, panašių į išskirtinius rezultatus, gautus iš VENICE 2 atliekant laboratorinius tyrimus.

Pažymėtina, kad BURANO filmuoja 8K raiška iki 30 kadrų per sekundę visame kadre, 6K – iki 60 kadrų per sekundę visame kadre ir 4K – iki 120 kadrų per sekundę S35 apkarpant. Jame taip pat siūlomi mažesnės raiškos įrašymo režimai, kurie dar labiau padidina jo universalumą.

BURANO automatinio fokusavimo galimybės yra paveldėtos iš FX9 ir FX6 kamerų, todėl jis yra idealus pasirinkimas mažoms komandoms ar pavieniams dokumentiniams filmams. „Sony“ automatinio fokusavimo technologija pasižymi veido aptikimu ir akių stebėjimu, todėl siūlo įspūdingą greitį ir tikslumą.

Nors BURANO neturi galimybės įrašyti anamorfinių vaizdų ir 3:2 atvirų vartų režimo paleidimo metu, fotoaparatas siūlo išspaudimo mažinimo funkcijas, skirtas anamorfiniam fotografavimui, su papildomomis funkcijomis, kurias planuojama atnaujinti ateityje. „Sony“ aktyviai ieško atsiliepimų iš rinkos ir gali apsvarstyti galimybę įtraukti viso jutiklio rodmenis, reaguodama į kinematografininkų užklausas.

Apibendrinant galima teigti, kad Sony BURANO yra žaidimą keičiantis fotoaparatas, kuriame gausu naujoviškų funkcijų, kurios peržengia skaitmeninio kino ribas. Jis sujungia pirmąjį PL laikiklį su IBIS ir įmontuotu ND, užtikrina išskirtinę vaizdo kokybę ir siūlo neribotas kūrybines galimybes filmų kūrėjams.

Šaltiniai:

– Sony BURANO pranešimas spaudai