„Apple“ antrosios kartos „AirPods Pro“ perjunkite į USB-C įkrovimo dėklui

„Apple“ per „iPhone 15“ renginį paskelbė, kad antrosios kartos „AirPods Pro“ dabar bus su USB-C įkrovimo dėklu. Tai reikšmingas pokytis, nes tai reiškia, kad „AirPods Pro“ dabar naudos tą patį įkroviklį kaip „iPad“ ir „MacBook“, todėl vartotojai galės naudoti bet kokį turimą USB-C laidą. Dėl kompaktiško dydžio ir baterijos talpos „AirPods Pro“ jis suderinamas su įvairiais USB-C laidais, todėl naudotojams patogu.

Be to, naujasis „AirPods Pro“ ir toliau palaikys belaidį įkrovimą, todėl naudotojai galės lanksčiai įkrauti ausines be laidų. Kalbant apie apsaugą, „AirPods Pro“ atsparumas dulkėms ir vandeniui šiek tiek pagerėjo. Dabar jie turi IP54 reitingą, kuris suteikia tam tikrą apsaugą nuo dulkių dalelių ir vandens purslų. Tačiau vartotojai turėtų vengti panardinti „AirPods Pro“ į vandenį.

Nors kol kas nėra naujienų, kada kitos „AirPod“ versijos paseks, tikimasi, kad šis perėjimas prie USB-C bus pritaikytas būsimuose modeliuose. Naujųjų „AirPods Pro“ kaina JAV ir 249 kitų šalių išliks 30 USD, o juos bus galima įsigyti nuo rugsėjo 22 d.

Apskritai, antros kartos „AirPods Pro“ perėjimas prie USB-C įkrovimo suteikia didesnį suderinamumą ir patogumą vartotojams, taip pat pagerina apsaugą nuo dulkių ir vandens. „Apple“ ir toliau tobulina savo produktus, kad atitiktų kintančius klientų poreikius.

