Jagex pašalina mokėjimo už laimėjimą funkcijas iš RuneScape Hero Pass

„RuneScape“ kūrėjas „Jagex“ sureagavo į žaidimo bendruomenės atsaką ir pašalino ginčytinus „mokėti už laimėjimą“ komponentus iš naujai išleisto „Hero Pass“. Hero Pass, parduodamas kaip „visada veikianti atlygio sistema“, sulaukė nepaprastai neigiamų žaidėjų atsiliepimų, ypač dėl galimybės įsigyti Underworld emblemų ir lygius per leidimą. Be to, žaidėjų nepasitenkinimą sukėlė turinio mėgėjų ir „Daily Challenge“ sistemos pakeitimai.

„Jagex“ iš pradžių išleido atnaujinimą, reaguodamas į žaidėjų atsiliepimus, tačiau greitai pripažino savo klaidą kitame atnaujinime, sakydamas: „Mes sujaukėme“. Kūrėjas pripažįsta, kad Hero Pass paleidimas atstūmė ir nuliūdino daugelį žaidėjų, ir atsiprašo už neteisingą jų vertinimą. Jagex dabar pripažįsta, kad reikia klausytis bendruomenės, apmąstyti jų veiksmus ir atlikti būtinus pakeitimus.

Siekdama išspręsti problemas, „Jagex“ nedelsdama padarė keletą neatidėliotinų žaidimo pakeitimų. Galimybė įsigyti Hero Pass lygių ir Underworld emblemų buvo nedelsiant pašalinta, o turinio mėgėjai kitą savaitę bus visiškai pašalinti iš Hero Pass. Be to, XP mėgėjai nebebus įtraukti į „Premier“ apdovanojimų takelį ir visi žaidėjai juos galės gauti tik žaidimo metu. „Daily Challenge“ sistema bus atkurta artimiausiomis savaitėmis, o „Hero Pass“ apdovanojimai bus subalansuoti, kad jie būtų prieinamesni.

„Jagex“ šiais pakeitimais siekia atkurti pasitikėjimą bendruomene, pripažindama, kad praėjusi savaitė padarė didelę žalą žaidėjo ir kūrėjo santykiams. Žaidėjai, nepatenkinti „Premier Pass“ pirkimu, gali prašyti grąžinti pinigus susisiekę su klientų aptarnavimo tarnyba.

Nors bendruomenė apskritai palankiai įvertino šį atnaujinimą, „Jagex“ pripažįsta, kad ilgalaikiai pokyčiai gali užtrukti. Jie planuoja glaudžiai bendradarbiauti su bendruomene, kad permąstytų ir kartotų „Hero Pass“ dizainą, užtikrinant, kad atlikti pakeitimai atitiktų žaidėjų lūkesčius ir norus.

