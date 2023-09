„Nintendo Switch 2“ gandai: „The Breath of the Wild Demo“ demonstravo patobulintą grafiką ir įkėlimo laiką

Neseniai pasklido gandai apie kitą „Nintendo“ konsolę, preliminariai vadinamą „Switch 2“. Remiantis Eurogamer ir VGC ataskaitomis, tam tikri kūrėjai turėjo galimybę demonstruoti konsolę per Gamescom 2023. Demonstracinėje versijoje buvo patobulinta The Legend of Zelda: Breath of the Wild versija, nors tuo metu patobulinimų specifika nebuvo pateikta.

Naujausiame „Nate the Hate“ podcast'e pasirodė naujų gandų. Šeimininkas teigė, kad „Gamescom“ technologijų demonstracinėje versijoje buvo parodytas „Breath of the Wild“, veikiantis 4K 60 kadrų per sekundę greičiu, o pastebimas patobulinimas buvo įkėlimo laiko panaikinimas. Svarbu paaiškinti, kad šie gandai nereiškia, kad „Switch“ paleidimo pavadinimas bus iš naujo išleistas su kita aparatine įranga. Atvirkščiai, jis buvo naudojamas pademonstruoti įpėdinio techninę pažangą.

Taip pat yra teiginių, kad technologijų demonstracijoje buvo naudojama DLSS 3.5, „Nvidia“ realaus laiko AI padidinimo technologija. Tačiau neaišku, ar demonstracinėje versijoje buvo panaudotas visas 3.5 versijos funkcijų rinkinys, pvz., kadrų generavimas. DLSS įtraukimas jau keletą metų buvo „Switch“ įpėdinio spekuliacijų tema, o 3.5 versijos paminėjimas tikrai intriguoja.

Per podcast'o pokalbį vedėjas paminėjo, kad 2024 m. kovo mėn. yra galima data, nors buvo neaišku, ar tai susiję su atskleidimo ar išleidimo data. Ankstesni gandai anksčiau šiais metais siūlė „Switch 2024“ išleisti 2 m.

Svarbu pažymėti, kad šių gandų „Nintendo“ šiuo metu oficialiai nepatvirtina. Informacija paremta šaltiniais ir nuogirdomis. Be to, jei šios specifikacijos tikslios, būtina atsižvelgti į tai, kad Gamescom rodoma technologijų demonstracinė versija nebūtinai atspindi galutinės konsolės ypatybes.

Kadangi šie gandai ir toliau sklando, įdomu apmąstyti patobulintos „Breath of the Wild“ versijos galimybes „Switch 2“. Tačiau kol „Nintendo“ nepaskelbs oficialių pranešimų, šie gandai turėtų būti vertinami su druska.

