Suprasti bendradarbiavimo priemonių įtaką inovacijoms skaitmeninėje darbo vietoje

Bendradarbiavimo įrankiai, tokie kaip „Slack“ ir „Teams“, tapo būtini skaitmeninėje darbo vietoje, leidžiančiomis komandoms bendrauti ir dirbti kartu nuotoliniu būdu. Tačiau naujame MIT Sloan Management Review atliktame tyrime pabrėžiama, kaip svarbu suprasti, kaip šių priemonių pasirinkimai gali paveikti naujoves.

Tyrimas parodė, kad sprendimas sukurti privačią ar viešąją grupę naudojant bendradarbiavimo priemones gali nukreipti komandas skirtingais keliais link naujovių. Pasak Mičigano valstijos universiteto docento Wietske Van Osch, pasirinkimas tarp viešųjų ir privačių kanalų gali turėti svarbių pasekmių komandų kūrybiniams rezultatams.

Nustatyta, kad bendradarbiavimas viešuosiuose kanaluose yra tinkamesnis ugdant kūrybiškumą, kuris apima esamų koncepcijų derinimą arba išplėtimą siekiant naujų rezultatų. Kita vertus, ardomasis kūrybiškumas, apimantis problemų iš naujo apibrėžimą, siekiant rasti naujus sprendimus, dažniau atsiras iš grupių, kurios bendravimą laiko privačiu.

Tačiau tyrimas taip pat rodo, kad šių kelių nesutapimas gali lemti kūrybiškumo sustojimą. Siekdami skatinti inovacijas, vadovai turi mąstyti strategiškai ir derinti skirtingus bendradarbiavimo priemonių bruožus su atitinkamomis komunikacijos struktūromis.

Tyrimas siūlo tris dalykus, į kuriuos vadovai turėtų atsižvelgti:

1. Pasirinkite bendradarbiavimo įrankius, leidžiančius tiek viešoms, tiek privačioms erdvėms.

2. Raskite būdų, kaip paremti privačias grupes ir padaryti žinias apie šias grupes prieinamas platesnei organizacijai.

3. Sujunkite skirtingas grupes, kad sukurtumėte kelis kelius į skirtingus kūrybiškumo tipus.

Svarbu, kad lyderiai pripažintų, kad nėra universalaus požiūrio į inovacijas. Burcu Bulgurcu, Toronto Metropoliteno universiteto Tedo Rogerso vadybos mokyklos docentas, pabrėžia, kad reikia suteikti vartotojams galimybę rinktis įvairius kūrybiškumo kelius ir panaudoti juos siekiant maksimaliai išnaudoti skaitmeninės darbo jėgos potencialą.

Apskritai šis tyrimas pabrėžia mažų pasirinkimų, susijusių su bendradarbiavimo įrankiais, svarbą skatinant naujoves skaitmeninėje darbo vietoje. Supratimas apie unikalius kelius, kuriuos šie įrankiai suteikia kūrybiškumui, gali padėti vadovams skatinti naujoves ir išnaudoti visą savo komandų potencialą.

Šaltinis: MIT Sloan Management Review

Apibrėžimai:

– Ugdantis kūrybiškumą: esamų koncepcijų derinimas arba išplėtimas siekiant naujų rezultatų.

– Žlugdantis kūrybiškumas: kūrybiškas objekto ar problemos sunaikinimas, siekiant sukurti naują perspektyvą.

