„Reddit“ pristato po vertimo funkciją ir atnaujinimų pagalbos centrą

Populiari internetinė platforma Reddit pristatė naują funkciją, leidžiančią vartotojams išversti įrašus į skirtingas kalbas. Iš pradžių bus galima naudotis aštuoniomis kalbomis, įskaitant anglų, ispanų, vokiečių, prancūzų, portugalų, italų, olandų ir švedų.

Norėdami pasiekti šią vertimo funkciją, vartotojai gali tiesiog spustelėti mygtuką „Versti“, esantį po Redditor vartotojo vardu įrašo viršuje. Tačiau norėdami naudotis šia funkcija, vartotojai pirmiausia turi pasirinkti pageidaujamą kalbą nustatymuose. Šiuo metu ši funkcija pasiekiama tik „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose, taip pat vartotojams, kurie yra atsijungę nuo žiniatinklio platformos.

Be įrašų vertimo, „Reddit“ taip pat eksperimentuoja su komentarų vertimais „iOS“ ir „Android“. Neseniai paskelbtame pranešime bendrovė atskleidė savo planą artimiausiu metu visą pokalbį „Reddit“ paversti daugiakalbe.

Be to, Reddit neseniai atnaujino savo pagalbos centrą. Pagalbos centras dabar yra centrinis centras, jungiantis Moderatoriaus pagalbos centrą ir teikiantis vartotojams visus reikiamus palaikymo išteklius, kurių jiems gali prireikti. Šis atnaujinimas atsirado po to, kai Reddit pristatė Mod Helper programą, kuri apdovanoja moderatorius už pagalbą savo kolegoms moderatoriams.

Šiomis naujomis funkcijomis ir atnaujinimais „Reddit“ siekia pagerinti vartotojo patirtį ir skatinti daugiakalbius pokalbius savo bendruomenėje.

