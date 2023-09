„Razorpay“ įsigyja skaitmeninių sąskaitų faktūrų paleidimo įmonę „BillMe“, kad padidintų klientų įtraukimą

By

„Fintech“ vienaragis „Razorpay“ paskelbė apie skaitmeninių sąskaitų faktūrų išrašymo ir klientų įtraukimo startuolio „BillMe“ įsigijimą. Mumbajuje įsikūręs startuolis sukūrė platformą, kuria siekiama panaikinti popierines sąskaitas ir didinti prekybininkų pridėtinę vertę naudojant skaitmenines sąskaitas faktūras. Tai jau aštuntasis „Razorpay“ įsigijimas, kuris plečia savo portfelį nuo „Ezetap“ įsigijimo 2022 m. rugpjūčio mėn.

Šiuo įsigijimu „Razorpay“ siekia suteikti verslui hibridinį modelį, leidžiantį veiksmingiau bendrauti su savo klientais. Kadangi bekontakčiai ir be trinties sąveikos būdai ir toliau populiarėja tarp vartotojų, „Razorpay“ siekia panaudoti „BillMe“ galimybes, kad prekybininkams būtų suteikta labai individualizuota ir interaktyvi sąskaitų faktūrų išrašymo patirtis. Razorpay sukurtose skaitmeninėse sąskaitose bus teikiamos tokios funkcijos kaip atsiliepimai ir apklausos parinktys, leidžiančios prekybininkams pritaikyti savo įtraukimo strategijas pagal vartotojų pageidavimus.

„BillMe“, įkurta 2018 m., jau aptarnavo daugiau nei 4,000 įmonių, įskaitant tokius didelius prekių ženklus kaip „McDonald's“, „Burger King“, „Decathlon“ ir „Cinepolis“. Platforma leidžia įmonėms pradėti naudotis skaitmeninėmis sąskaitomis faktūromis per mažiau nei 10 minučių, supaprastinant procesus, kurie paprastai užtrunka daug ilgiau. Be to, BillMe teikiamos savitarnos prietaisų skydeliai suteikia galimybę prekybininkams analizuoti klientų elgesį, nustatyti tinkintas kampanijos taisykles ir palengvinti kryžminį pardavimą bei reklamas.

Klientams bus naudinga supaprastinta ir greitesnė atsiskaitymo patirtis, kurią suteikia skaitmeninis sąskaitų faktūrų išrašymas. Jiems nebereikia jaudintis dėl popierinių sąskaitų saugojimo ar gavimo, kad būtų galima pasinaudoti ateityje. Vietoj to, skaitmeninės sąskaitos bus lengvai prieinamos ir gali būti naudojamos kaip daugialypė priemonė, skirta prekybininkams geriau suprasti, įtraukti ir nukreipti savo klientus.

Razorpay mato didelį potencialą pasaulinėje skaitmeninių kvitų rinkoje, kuri, kaip prognozuojama, iki 2.3 m. pasieks 2027 milijardo JAV dolerių. Įtraukdama BillMe pasiūlymus, Razorpay siekia padėti įmonėms išsiskirti didinant klientų įtraukimą, išlaikant klientus ir stiprinant jų rinkodaros galimybes. Šis įsigijimas atitinka „Razorpay“ viziją – tapti patikimu „vieno langelio“ principu veikiančiu visų mokėjimo sprendimų centru, aprūpinančiu įvairaus dydžio įmones.

2014 m. įkurta „Razorpay“ jau suteikė mokėjimo technologijų sprendimus daugiau nei 8 mln. Bendrovė užsitikrino 817 mln. USD finansavimą iš žinomų investuotojų, tokių kaip „Lone Pine Capital“, „Sequoia Capital India“, „Tiger Global“ ir „MasterCard“. Pridėjus „BillMe“, „Razorpay“ toliau plečia savo pozicijas „fintech“ pramonėje ir stiprina savo, kaip pirmaujančios mokėjimų srities žaidėjo, poziciją.

