Rugsėjo mėnesį paskelbti šeši „PlayStation Plus“ papildomi žaidimai

Nutekėjęs sąrašas atskleidė šešis „PlayStation Plus Extra“ žaidimus, kurie pasirodys rugsėjį. Žaidimais dalijosi patikimas šaltinis „bilbil-kun“ svetainėje „Dealabs“. Į rinkinį įeina „NieR Replicant“, „Star Ocean: The Divine Force“, „13 Sentinels“: „Aegis Rim“, „Sid Meier's Civilization 6“, „Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ ir „Unpacking“.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 yra atnaujinta NieR:Automata įžanga. Jis sulaukė teigiamų atsiliepimų – IGN įvertino 8/10 ir gyrė patobulintą vaizdą bei kovą. Žaidimo istorija laikoma išskirtine jo savybe.

Išpakavimas, išleistas 2021 m., yra populiarus nepriklausomas žaidimas, kurio tikslas - tvarkyti daiktus įvairiose vietose. IGN jam skyrė 8/10, pabrėždama paprastą, tačiau malonų dėlionės žaidimą ir gebėjimą papasakoti skaudžią istoriją apie asmeninius daiktus.

Planuojama, kad šie žaidimai bus pasiekiami PS Plus Extra ir Premium nariams nuo rugsėjo 19 d. Šis leidimas yra pirmoji žaidimų partija po to, kai Sony neseniai padidino visų PS Plus 12 mėnesių prenumeratų kainas visame pasaulyje.

Kol kas nėra oficialaus Sony patvirtinimo dėl nutekėjusio žaidimų sąrašo ar jo prieinamumo. Sirgaliai nekantriai laukia oficialaus pranešimo, patvirtinančio sudėtį. Sekite naujienas.

