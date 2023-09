„Apple“ pristato patobulintą portreto ir nakties režimą „iPhone 15“.

By

Santrauka: „Apple“ pristatė naujausius „iPhone 15“ fotoaparato programos funkcijų atnaujinimus. Patobulintame portreto režime dabar įdiegta mašininio mokymosi technologija, leidžianti automatiškai aptikti žmones ir naminius gyvūnus, o naudotojams pateikiamos nuostabios portretus primenančios nuotraukos. Be to, „Apple“ patobulino naktinį režimą, kad pagerintų fotografavimo prasto apšvietimo galimybes. „IPhone 15“ taip pat gali pasigirti atnaujintomis fotoaparato specifikacijomis su f/1.6 diafragmos objektyvu, 2x teleobjektyvu ir 24 megapikselių galimybe.

„Apple“ perkėlė savo garsųjį portreto režimą į kitą lygį „iPhone 15“, integruodama mašininio mokymosi technologiją. Ši nauja funkcija naudoja pažangius algoritmus, kad analizuotų nuotraukos sudėtį ir automatiškai persijungtų į portreto režimą, kai aptinkamas asmuo ar augintinis. Šios naujovės tikslas – suteikti vartotojams profesionaliai atrodančius portretus, nereikalaujant rankinio koregavimo.

Be to, nufotografavę portreto režimą, vartotojai dabar turi galimybę perjungti fokusavimą tarp skirtingų asmenų ar augintinių, užtikrindami, kad norimas objektas būtų puikiai paryškintas. Nors galimybė išjungti portreto režimą ir grįžti prie originalios nuotraukos buvo prieinama nuo pat jos įvedimo, šis naujas atnaujinimas suteikia šiai funkcijai daugiau universalumo ir kūrybiškumo valdymo.

„Apple“ taip pat patobulino naktinį režimą, leidžiantį vartotojams užfiksuoti nuostabias nuotraukas net sudėtingoje prasto apšvietimo aplinkoje. Nors konkreti informacija apie patobulinimus nebuvo atskleista, Apple įsipareigojimas nuolat tobulinti šią funkciją rodo, kad vartotojai gali tikėtis geresnės vaizdo kokybės ir mažesnio triukšmo esant silpnam apšvietimui.

Kalbant apie fotoaparato specifikacijas, „iPhone 15“ gali pasigirti f/1.6 diafragmos objektyvu, kuris leidžia į kameros jutiklį patekti daugiau šviesos, todėl vaizdai yra ryškesni ir ryškesni. Be to, 2x teleobjektyvo parinktis suteikia vartotojams patobulintą priartinimo galimybę, leidžiančią fiksuoti objektus per atstumą nepakenkiant vaizdo kokybei. Naudodami 24 megapikselių raišką, vartotojai gali tikėtis didesnės raiškos, detalesnės ir aiškesnės nuotraukos.

Apskritai, „Apple“ portreto ir naktinio režimo atnaujinimai kartu su patobulintomis „iPhone 15“ fotoaparato specifikacijomis parodo bendrovės įsipareigojimą suteikti vartotojams išskirtines fotografavimo galimybes. Šios pažangos užtikrina, kad vartotojai gali užfiksuoti nuostabius portretus ir aukštos kokybės nuotraukas bet kokiomis apšvietimo sąlygomis.

