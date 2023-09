„The Teal Mask“ DLC „Pokemon Scarlet and Violet“ išleidimo laikas

By

Treneriai visame pasaulyje nekantriai laukia pirmojo „Pokemon Scarlet and Violet“ DLC „The Teal Mask“ išleidimo. Rugsėjo 13 d., trečiadienį, žaidėjai domisi konkrečiu išleidimo laiku savo regione.

Remiantis patvirtinta informacija, The Teal Mask DLC bus išleistas tokiu laiku:

– 6 val. Ramiojo vandenyno laiku (rugsėjo 12 d.)

– 8 val. centriniu laiku (rugsėjo 12 d.)

– 9 val. Rytų laiku (rugsėjo 12 d.)

– 2 val. JK laiku (rugsėjo 13 d.)

– 3 val. Vidurio Europos laiku (rugsėjo 13 d.)

– 5 val. Indijos laiku (rugsėjo 30 d.)

– 9 val. Japonijos laiku (rugsėjo 13 d.)

Šie laikai gali keistis, tačiau tikimasi, kad žaidimas prasidės maždaug nurodytu laiku. Žaidėjai turėtų būti atnaujinami dėl bet kokių pranešimų apie išleidimo laiko pokyčius.

„Teal Mask“ yra „The Hidden Treasure of Area Zero DLC“, skirta „Pokemon Scarlet and Violet“, dalis. DLC nukelia žaidėjus į mokyklines išvykas į Kitakami – gyvybingą kaimą, kuriame gausu šventinės veiklos ir gatvės prekeivių. „Pokemon Company“ jau erzino naujus kišeninius monstrus, legendas ir personažus, kurie bus pristatyti „The Teal Mask“.

Nutekėjimai taip pat atskleidė papildomos informacijos apie naujus sugebėjimus, Pokedex įrašus ir kišeninius monstrus, tokius kaip Bloodmoon Ursaluna. Antroji „The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC“ dalis, pavadinta „The Indigo Disk“, planuojama išleisti 4 m. ketvirtąjį ketvirtį / žiemą.

Žaidėjai, norintys patirti „The Teal Mask“ DLC, turės turėti „Pokemon Scarlet“ arba „Pokemon Violet“. Tie, kuriems priklauso abu žaidimai, turės įsigyti atskiras „The Teal Mask“ kopijas.

Nepaisant pradinių techninių problemų, kurios turėjo įtakos žaidėjų įsitraukimui ir patirčiai, „Pokemon Scarlet“ ir „Violet“ pasirodė labai sėkmingai ir tapo didžiausiu visų laikų „Nintendo“ leidimu – per pirmąsias tris dienas parduota 10 milijonų kopijų.

