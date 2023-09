„Panasonic“ pristato „Lumix G9 II“ su patobulintu automatiniu fokusavimu ir pažangiomis funkcijomis

Šiandien „Panasonic“ pristatė labai lauktą „Lumix G9 II“, savo flagmano G9 Micro Four Thirds (MFT) kameros įpėdinį. G9 II sukurtas hibridiniams kūrėjams, kurie pirmenybę teikia nejudančių nuotraukų ir vaizdo įrašams. Išskirtinė šio fotoaparato savybė yra atnaujinta automatinio fokusavimo sistema, kuri pirmą kartą buvo pristatyta Panasonic Lumix S5 II.

Naujoji automatinio fokusavimo sistema siūlo greitesnį ir tikslesnį fokusavimą su padidinta 779 fazių aptikimo sistema. Tai taip pat apima pažangius objekto atpažinimo ir sekimo algoritmus, leidžiančius efektyviai sekti žmones, gyvūnus (įskaitant akis), automobilius ir motociklus. Nors atpažįstamų objektų asortimentas gali būti ne toks platus kaip kitų prekių ženklų, jis apima pagrindines sritis, į kurias daugiausia dėmesio skiria dauguma fotografų.

G9 II viduje yra naujai sukurtas 25.2 MP Live MOS MFT jutiklis, suporuotas su visiškai nauju apdorojimo varikliu. Fotoaparate naudojamas didelės skiriamosios gebos pikselių poslinkio režimas, leidžiantis fotografuoti laikant rankoje ir sukurti 100 MP vaizdus. ISO įvertinimas svyruoja nuo 100 iki 25,600 XNUMX.

G9 II serijos greitis yra įspūdingas 60 kadrų per sekundę su nuolatiniu automatiniu fokusavimu, kurį galima padidinti iki 75 kadrų per sekundę be automatinio fokusavimo naudojant elektroninį užraktą. Naudojant mechaninį užraktą, fotoaparatas siūlo šiek tiek lėtesnį 14 kadrų per sekundę (AF-S) arba 10 kadrų per sekundę (AF-C) greitį. Be to, yra išankstinio serijos režimas, kurį galima nustatyti taip, kad veiksmas būtų užfiksuotas likus 1.5, 1 arba 0.5 sekundės prieš iki galo nuspaudus užraktą, taip užtikrinant, kad nebūtų praleistos svarbios akimirkos.

„Lumix G9 II“ yra suderinamas su daugybe „Micro Four Thirds“ objektyvų iš „Panasonic“, „Olympus“, „Leica“ ir kitų prekių ženklų, todėl fotografams suteikiamas platus arsenalas bet kokiai fotografavimo situacijai. „Panasonic“ taip pat patobulino savo vaizdo stabilizavimo sistemą su iki 8 sustojimų kūno stabilizavimo (BIS) ir pažangios Active IS papildomos stabilizavimo judesio metu.

Kalbant apie vaizdo įrašų galimybes, G9 II siūlo 5.7K 60p, 4K 120p arba FullHD 240p maksimalią vaizdo raišką. Jis gali įrašyti naudodamas visą jutiklį 4:2:0 10 bitų formatu, suteikdamas iki 13 dinaminio diapazono sustojimų, kai fotografuojama naudojant V-Log. Kamera palaiko įrašymą naudojant „Apple ProRes“ ir leidžia vartotojams kurti bei įdiegti savo realaus laiko LUT arba pasirinkti iš 19 iš anksto sukurtų LUT.

G9 II kėbulo dizainas buvo patobulintas, palyginti su jo pirmtaku – plokštesnis viršus primena Lumix S5 II. Viršutinis ekranas buvo pakeistas atskiru funkcijų ratuku, o bendras išdėstymas išlieka pažįstamas esamiems „Panasonic“ šaudyklėms. Fotoaparatas turi 3 colių 1,080 3,680 XNUMX taškų artikuliacinį ekraną ir XNUMX XNUMX XNUMX taškų elektroninį vaizdo ieškiklį.

„Lumix G9 II“ bus parduodamas lapkričio pabaigoje, jo pradinė kaina bus 1,899 1,699 USD / 12 60 £ tik už korpusą. JK jis bus parduodamas dviem rinkiniais: vienas su Panasonic 3.5-5.6mm f/1,899-12 ASPH Power OIS objektyvu už 60 GBP, o kitas su Leica DG Vario-Elmarit 2.8-4.0mm f/2,249-XNUMX ASPH objektyvas už XNUMX XNUMX £.

Apskritai „Panasonic Lumix G9 II“ yra įspūdinga kamera su pažangiu automatiniu fokusavimu, vaizdo stabilizavimu ir vaizdo įrašų funkcijomis. Ji siūlo įvairiapusę fotografavimo patirtį hibridiniams kūrėjams, kuriems reikia aukštos kokybės nuotraukų ir vaizdo įrašų.

