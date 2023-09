„Zero-G Combat“ tyrinėjimas Starfielde: ieškojimas, kurio verta imtis

By

„Starfield“, labai lauktas „Bethesda“ sukurtas atvirojo pasaulio RPG, kelia bangas žaidimų bendruomenėje dėl įtraukiančio žaidimo ir didžiulės visatos, kurią reikia ištirti. Iš daugybės žaidime galimų užduočių ypač išsiskiria jaudinanti patirtis: „Sure Bet“.

Įsikūręs Alpha Centauri sistemoje, šis šalutinis ieškojimas prasideda mažame pramoniniame Gagarin Landing mieste. Žaidėjai susiduria su Lizzy, barmene, norinčia patraukti įmonių vadovų dėmesį vertingais ir brangiais alkoholiniais gėrimais. Norėdami įvykdyti jos prašymą, žaidėjai turi leistis į misiją ir surasti pamestą girtumą apleistame krovininiame laive.

Tai, kas išskiria šią užduotį, yra netikėtas nulinės gravitacijos kovos posūkis, sutiktas laive. Kai žaidėjai tyrinėja apleistą laivą, dirbtinė gravitacija sutrinka, todėl viskas, įskaitant grotuvą, objektus ir kosminius piratus, kas 30 sekundžių plūduriuoja nuliu G. Šis dinaminis gravitacijos perjungimas suteikia unikalią ir jaudinančią kovos patirtį.

Naudodami gravitacijos pokyčius savo naudai, žaidėjai gali greitai manevruoti į aukštesnes vietas arba nusitaikyti į priešus, kurie yra išmušti iš priedangos ir plūduriuoja lauke. Mūšis tampa dar linksmesnis, kai žaidėjai gali panaudoti ginklus, tokius kaip šautuvai, o tai sukelia linksmas akimirkas, kai jie stumiami atgal į sienas.

Be mūšio, gravitacijos poslinkiai taip pat yra lengvų skersinių galvosūkių pagrindas, todėl ieškojimas suteikia dar vieną malonumą. Žaidėjai turi plaukti per laivą, manevruoti per plaukiojančias šiukšles, išlaikydami savo pagreitį ir spręsdami galvosūkius, kad galėtų progresuoti.

„Sure Bet“ užduotis demonstruoja įspūdingą fizinį variklį Starfielde. Nepaisant kritikos dėl užrakinto 30 kadrų per sekundę dažnio konsolėse, užduotis parodo didžiulį žaidimo potencialą ir labai detalų pasaulį. Gebėjimas tiksliai sekti ir išlaikyti kiekvieno objekto, ginklo ir personažo padėtį, susidūrimus ir pagreitį kiekvieno gravitacijos poslinkio metu yra žaidimo techninių galimybių įrodymas.

Tačiau verta paminėti, kad daugelis kitų „Starfield“ užduočių visiškai nenaudoja šių fizikos ir modeliavimo sistemų. Nors ši užduotis yra puikus pavyzdys to, ką gali pasiekti žaidimas, žaidėjai gali norėti daugiau užduočių, kurios pasinaudotų šios naujos mechanikos privalumais.

Apskritai „Sure Bet“ užduotis siūlo įdomią ir įsimintiną patirtį Starfield visatoje. „Zero-G“ kova ir įtraukiantis žaidimo būdas parodo „Bethesda“ įsipareigojimą vykdyti patrauklias užduotis, kurios viršija tradicines paėmimo misijas. Tai yra užduotis, kurią verta imtis bet kuriam Starfield žaidėjui, ieškančiam adrenalino kupinų nuotykių.

